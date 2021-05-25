+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

СК раскрыл детали "дела Дедка": "радикальный" ТГ-канал и бутылки с бензином

Следственное управление по городу Минску завершило расследование уголовного дела анархиста Николая Дедка, сообщает пресс-служба СК. Дело передано прокурору для направления в суд.

СК раскрыл детали "дела Дедка": "радикальный" ТГ-канал и бутылки с бензином
На фото после задержания видны следы избиения
По информации следствия, 23 августа Дедок активно участвовал в акции протеста в Минске. "Осознавая противоправность своих действий и оказывая явное неповиновение законным требованиям сотрудников милиции, он вместе с неустановленными лицами нарушал общественное спокойствие и блокировал движение транспорта", — заявляет пресс-служба СК.

Также его обвиняют в администрировании "радикального телеграм-канала". Мол, этот канал был направлен "на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь". Согласно следствию, Дедок использовал методы, "направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма". 

Задержали анархиста в ноябре 2020 года на арендованной квартире в Осиповичском районе. Во время обыска в квартире якобы обнаружили стеклянные бутылки с "коктейлем Молотова".

Дедку предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса:

342 — активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителям власти, повлекшее нарушение работы транспорта;

361 — распространение материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, с использованием глобальной сети Интернет;

295-3 — незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие действие которых основано на использовании горючих веществ.
Еврорадио
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]