По информации следствия, 23 августа Дедок активно участвовал в акции протеста в Минске. "Осознавая противоправность своих действий и оказывая явное неповиновение законным требованиям сотрудников милиции, он вместе с неустановленными лицами нарушал общественное спокойствие и блокировал движение транспорта", — заявляет пресс-служба СК.





Также его обвиняют в администрировании "радикального телеграм-канала". Мол, этот канал был направлен "на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь". Согласно следствию, Дедок использовал методы, "направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма".





Задержали анархиста в ноябре 2020 года на арендованной квартире в Осиповичском районе. Во время обыска в квартире якобы обнаружили стеклянные бутылки с "коктейлем Молотова".





Дедку предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса:





342 — активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителям власти, повлекшее нарушение работы транспорта;





361 — распространение материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, с использованием глобальной сети Интернет;





295-3 — незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие действие которых основано на использовании горючих веществ.