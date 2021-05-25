















«Про насильственные захваты, как арестовывали без суда и следствия, просто на основе подброшенных спецслужбами материалов или совершенных провокаций, как перевозили из одних стран в другие абсолютно беззаконно людей, граждан третьих стран… Это вообще там не считается, это норма, рутина. <…> И на фоне этого у Запада почему-то начинается истерика. Почему — мы опять же понимаем. Потому что Беларусь на повестке», — сказала она.



