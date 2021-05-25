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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Официальный представитель МИД РФ назвала истерикой реакцию Запада на посадку Ryanair

Реакция стран Запада на ситуацию с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске имеет истерический характер. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести ФМ», пишет ТАСС.





«Про насильственные захваты, как арестовывали без суда и следствия, просто на основе подброшенных спецслужбами материалов или совершенных провокаций, как перевозили из одних стран в другие абсолютно беззаконно людей, граждан третьих стран… Это вообще там не считается, это норма, рутина. <…> И на фоне этого у Запада почему-то начинается истерика. Почему — мы опять же понимаем. Потому что Беларусь на повестке», — сказала она.
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