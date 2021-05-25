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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Тематику Беларуси и РФ лидеры ЕС на саммите обсуждают без электронных гаджетов в зале

Председатель Европейского совета Шарль Мишель распорядился, чтобы часть повестки открывшегося в Брюсселе в понедельник саммита ЕС, посвященная Беларуси и России, прошла при полном отсутствии в зале заседаний мобильных телефонов, планшетов и иных электронных устройств.



"Для обеспечения конфиденциальности обсуждения Беларуси и России на Европейском совете его председатель попросил провести дискуссию без электронных устройств", - сообщил в твиттере Баренд Лейц, пресс-секретарь Мишеля. 

Ранее европейские СМИ сообщали, что в зал заседаний саммита ЕС нельзя будет пронести никакие гаджеты, так как "стратегические дебаты" по России предполагают полную конфиденциальность. 

Кроме того, утверждали некоторые авторы публикаций, в Брюсселе якобы опасаются прослушки дискуссии спецслужбами России.
Интерфакс
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