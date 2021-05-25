







"Для обеспечения конфиденциальности обсуждения Беларуси и России на Европейском совете его председатель попросил провести дискуссию без электронных устройств", - сообщил в твиттере Баренд Лейц, пресс-секретарь Мишеля.





Ранее европейские СМИ сообщали, что в зал заседаний саммита ЕС нельзя будет пронести никакие гаджеты, так как "стратегические дебаты" по России предполагают полную конфиденциальность.





Кроме того, утверждали некоторые авторы публикаций, в Брюсселе якобы опасаются прослушки дискуссии спецслужбами России.