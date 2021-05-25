Зачем это Лукашенко

Все обсуждают, какие санкции наложит теперь — после вооруженного захвата мирного самолёта для ареста оппозиционера — ЕС на Лукашенко? Многие сожалеют, что это будут очередные слова. (Можно подумать, что у ЕС — или у какой-то страны — есть особенно мощные рычаги давления на Беларусь…) Кто-то представляет себе возможные санкции, - пишет Константин Сонин. - Но мне представляется, что если и придавать этой безумной акции какой-то стратегический смысл — он ровно в этом. Вызвать поток слов или санкций.





Какой смысл арестовывать основателя независимого телеграмм-канала NEXTA? Власть Лукашенко держится последние месяцы только на насилии потому, что он утратил поддержку во всех социальных группах и слоях Беларуси, а не потому что, есть какие-то телеграмм-каналы или СМИ. Белорусы прекрасно знают, что подавляющее большинство ненавидит Лукашенко, что он погубил экономику и готов погубить страну ради ухода от ответственности; большинство боится выступать против него из-за постоянных арестов, избиений и убийств. Это всем известно и без всяких медиа. Точно так же арест не имеет смысла с точки зрения террора населения — все и так запуганы дальше некуда.





Так какой смысл? А смысл именно такой — чтобы оправдать, для себя и своего окружения то, что делается последние месяцы — полный разгром страны и экономики, нужно чтобы враг не просто был, а чтобы враг «нападал». Понятно, что никто — я думаю, даже в ближайшем окружении Лукашенко — не верит бредням про то, что Америка или Европа нападут на Беларусь. А теперь хотя бы с каким-то основанием можно будет говорить про санкции.





Пропагандистская роль у этого, мне кажется, уже давно чистый ноль, но какая-то картинка для ближайшего круга и себя самого — для чего я ежедневно гублю страну? — да для защиты от нападения ЕС! — какой-то смысл имеет.