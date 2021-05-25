Джо Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси

"Я поручил моей команде разработать надлежащие варианты для привлечения причастных к ответственности в тесной координации с ЕС, другими союзниками и партнерами, международными организациями", говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого Дома, передает Еврорадио.





Принудительное перенаправление гражданского самолета, который летел между двумя странами-членами ЕС, и арест Протасевича президент США назвал "прямым нарушением международных норм".





"Этот возмутительный инцидент и видео, которое господин Пратасевич, судя по всему, снял под принуждением, являются позорным нападением как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы", — сказал Байден.





Джо Байден подчеркнул, что США вместе с другими странами призывают белорусские власти освободить журналиста, а также сотни других политических заключенных, которые в настоящее время "несправедливо содержатся под стражей режимом Лукашенко". Байден также отметил, что "Соединенные Штаты продолжат поддерживать народ Беларуси в его борьбе".





В понедельник также состоялся телефонный разговор советника по национальной безопасности Джека Салливана со Светланой Тихановской. Стороны говорили об инциденте с самолетом, требовании США немедленно освободить Романа Пратасевича и всех ползаключенных в Беларуси, а также о необходимости проведения свободных и справедливых выборов под наблюдением ОБСЕ.





"Господин Салливан ясно дал понять, что Соединенные Штаты в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами будут привлекать к ответственности режим Лукашенко", говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого Дома.