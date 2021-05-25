Протасевича задержали 23 мая в Минске

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Оленская пока не виделась с Протасевичем и не знает, правда ли, что он в критическом состояни, пишет Гордон.





Как отмечает Sputnik, Оленская имеет юридический стаж около 25 лет, а адвокатский – восемь. Сфера ее адвокатской практики – уголовное, гражданское и административное право. Дополнительно занимается защитой прав потребителей, а также административным, наследственным и жилищным правом.





Ранее Оленская выступала адвокатом семьи Романа Бондаренко, который умер после избиения в Минске. Также Оленская участвовала в качестве защитника в ряде громких процессов с политическим окрасом.





Контекст:





- 23 мая истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).





- После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси). Паблик NEXTA, главредом которого был Протасевич, получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.





- Как рассказали пассажиры, Протасевич запаниковал, когда узнал о посадке самолета в Минске. Когда его начали обыскивать и пассажиры спросили у него, что происходит, тот ответил: "Здесь меня ждет смертная казнь". Издание TUT.BY уточнило, что журналиста в Беларуси обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, самое суровое наказание по инкриминируемым статьям – 15 лет лишения свободы (организация массовых беспорядков).





- Протасевич вечером 24 мая записал видео, в котором сказал, что находится в СИЗО №1 в Минске и дает показания "по факту организации массовых беспорядков в Минске".





- Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных. Ряд стран запретили национальным авиакомпаниям летать над Беларусью. Кроме того, 25 мая руководство Евросоюза обсудит вопрос о введении дополнительных санкций против Минска.





- Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран и ввести дополнительные санкции против белорусских чиновников.







