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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Адвокатом Протасевича стала юрист, которая ранее представляла интересы семьи Романа Бондаренко

Адвокатом белорусского журналиста Романа Протасевича стала Инесса Оленская, которая ранее представляла интересы семьи Романа Бондаренко, убитого в Минске.

Протасевича задержали 23 мая в Минске
Скриншот: вДудь / YouTube

Оленская пока не виделась с Протасевичем и не знает, правда ли, что он в критическом состояни, пишет Гордон.

Как отмечает Sputnik, Оленская имеет юридический стаж около 25 лет, а адвокатский – восемь. Сфера ее адвокатской практики – уголовное, гражданское и административное право. Дополнительно занимается защитой прав потребителей, а также административным, наследственным и жилищным правом.

Ранее Оленская выступала адвокатом семьи Романа Бондаренко, который умер после избиения в Минске. Также Оленская участвовала в качестве защитника в ряде громких процессов с политическим окрасом.

Контекст:

- 23 мая истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

- После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси). Паблик NEXTA, главредом которого был Протасевич, получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

- Как рассказали пассажиры, Протасевич запаниковал, когда узнал о посадке самолета в Минске. Когда его начали обыскивать и пассажиры спросили у него, что происходит, тот ответил: "Здесь меня ждет смертная казнь". Издание TUT.BY уточнило, что журналиста в Беларуси обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, самое суровое наказание по инкриминируемым статьям – 15 лет лишения свободы (организация массовых беспорядков).

- Протасевич вечером 24 мая записал видео, в котором сказал, что находится в СИЗО №1 в Минске и дает показания "по факту организации массовых беспорядков в Минске".

- Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных. Ряд стран запретили национальным авиакомпаниям летать над Беларусью. Кроме того, 25 мая руководство Евросоюза обсудит вопрос о введении дополнительных санкций против Минска.

- Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран и ввести дополнительные санкции против белорусских чиновников.
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