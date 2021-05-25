Волчек о блокировке Tut.by: Такого уровня репрессий еще не было

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«С таким уровнем давления и репрессий независимых СМИ мы столкнулись впервые. Власть и раньше делала несколько попыток воспрепятствовать деятельности Tut.by, но, видимо, в системе власти противники репрессий не смогли убедить своих коллег, которые решили полностью удалить Tut.by из национального сегмента информационного поля», - пояснил он, пишет Политринг.





Волчек назвал свою версию того, почему белорусский режим решился на блокировку Tut.by.





«Tut.by стал так популярен в обсуждении социальных проблем в государстве, особенно после президентских выборов, что власти не смогли конкурировать контраргументами, что жизнь в Беларуси не такая уж свободная, как ее показывают журналисты. Конечно же, блокировка Tut.by -это удар и по частной собственности, учредители которой после судебно-следственных действий, вероятнее всего, не смогут начать в таком масштабе вести проект с 3 миллионами пользователей, которые получали информацию от данного СМИ», - отметил он.

Учитывая, что аудитория Tut.by насчитывала свыше 3 млн читателей, блокировку данного ресурса стоит рассматривать как удар по активу гражданского общества, которые давно сформировали свои взгляды на происходящие в стране политические процессы.









«Конечно же, люди не перестанут смотреть, анализировать и распространять независимую информацию, которая сейчас перешла в социальные сети. Аудитория Tut.by не изменит своих взглядов. Мало того, предполагаю, что власть своими запретами Tut.by лишь больше увеличивает рейтинг данной структуры и придает большую известность ей. Поэтому аудиторию будет еще больше искать информации о том, что же происходит с Tut.by», - добавил он.





Волчек считает, что смягчений со стороны режима ждать не стоит, поскольку у власти нет понимания, как выйти из сложившегося положения.





«Но тут надо понять, что дальнейшие репрессии против общества приведут к большей консолидации различных социальных групп, в том числе людей в госструктурах, когда в один из дней люди перестанут бояться и вновь выйдут на протест. Не все представители власти могут пойти на такой путь выхода из ситуации, как суициды. Чиновники должны понимать, что Беларусь не выживет в полной изоляции от внешнего мира, потому что мы в центре внимания не только Европы, но и страна стала обсуждаемой в широких кругах международной политики. Мы не можем закрыть границы, так как страна нуждается в импорте продукции, услуг и так далее. Опасность сегодняшней ситуации в стране заключается в том, что идет разрушение общественного порядка», - добавил он.





Отвечая на вопрос, а может ли быть достигнуто перемирие властей и гражданского общества, Волчек заявил о наличие малого шанса на это.





«Для этого надо прекратить силовое давление на людей. Я сторонник компромисса, и другого выхода не вижу. Надеяться на санкции не стоит – это слишком длительный путь. Необходимо, чтобы общество приняло меморандум для прекращения репрессии. Нужно срочно создать переговорную площадку внутри страны. С одной стороны, это МИД Беларуси, какие-то госструктуры, общественная комиссия по расследованию причинений телесных повреждений и пыток. А с другой стороны, это представители гражданского общество. Цель – утвердить дорожную карту по введению нон-стопа о прекращении репрессий и увеличению новых политзаключенных в Беларуси», - подчеркнул он.





Правовед убежден, что власть сама не сможет остановить следственную машину.





«Потому что это, как на заводе: остановишь процесс, и потом будет дорого снова его запустить. Но нам скоро будет очень дорого стоить такое количество политзаключенных. Поэтому для меня, как правозащитника, очень важна сегодня задача по освобождению всех политзаключенных. Столько судеб калечится. Люди семьями покидают страну и укрепляют экономики соседних стран. Из личного военного опыта, могу сказать, что даже в Афганистане, когда шла война, специальное подразделение пограничных сил, участвовавшее в боевых действиях, делало невозможное возможным. Мы находили перемирие с противником, чтобы не было потерь с нашей стороны и с их стороны. И такая форма действовала, потому что обе стороны понимали, что война не имеет дна», - рассказал он.





Резюмируя, Волчек подчеркнул, что сегодня белорусам нужно заботиться о сохранении страны.





«Иначе можем потерять все, что нам дорого. Каждому дорога его семья, и это нужно ставить в приоритете все тем, кто имеет власть. Tut.by останется при любых обстоятельствах, потому что это и есть национальный бренд информационных технологий, как Зубр в Беловежской пуще, как средневековый Несвижский и Мирский замок, как белорусские болота – “легкие Европы”, как васильки - символ милосердия, любви и национальный орнамент на белорусской одежде», - констатировал он.





Напомним, ранее стало известно о блокировке медиаресурса TUT.BY.