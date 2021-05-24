Закрытое небо: ЕС закрывает аэропорты для белорусских авиакомпаний





Об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС по Беларуси. Это решение пока не вступает в силу, оно еще должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров. Неофициально известно, что Беларуси дан срок до 19 июня, чтобы сгладить инцидент с dsye;ltyyjq посадкой в Минске рейса Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair.





"Саммит призывает европейских перевозчиков отказаться от перелетов над территорией Беларуси. Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты [государств] ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями".



