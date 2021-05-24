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Лукашенко обратится с заявлением завтра, 25 мая, "по поводу всего происходящего"

Об этом сообщает близкий к президентской пресс-службе telegram-канал "Пул первого".

"По информации Пула Первого, завтра Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего", - цитирует Интерфакс сообщение, опубликованное в telegram-канале в понедельник.

Как сообщалось, в воскресенье в аэропорту Минска вынуждено сел пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако повернул в столицу Беларуси.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ   

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.
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