В организации отметили, что некоторые авиакомпании ЕС используют воздушное пространство Беларуси на рейсах, направляющихся в Азию





Европейская организация по безопасности аэронавигации Eurocontrol обсуждает с операторами аэропортов и авиакомпаниями стран - соседей Беларуси возможности облета территории республики.

Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

"Eurocontrol работает с авиаперевозчиками и поставщиками аэронавигационных услуг в странах, соседствующих с Беларусью, с целью обеспечения возможности облета белорусской территории, если они изъявят такое желание", - заявили агентству в организации.





Там отметили, что некоторые авиакомпании ЕС используют воздушное пространство Беларуси на рейсах, направляющихся в Азию, в связи с закрытием восточной части воздушного пространства Украины.





В организации также сообщили, что в течение недели, предшествующей 19 мая, около 2,5 тыс. рейсов, использующих воздушное пространство ЕС, пролетали над территорией Беларуси, совершали посадку или взлет в этой стране, ТАСС. пишет ТАСС.



