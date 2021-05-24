Reuters: Еврорегулятор обсуждает облет Беларуси с авиакомпаниями соседних стран
За неделю около 2,5 тыс. рейсов, использующих воздушное пространство ЕС, пролетали над территорией Беларуси
В организации отметили, что некоторые авиакомпании ЕС используют воздушное пространство Беларуси на рейсах, направляющихся в Азию
Европейская организация по безопасности аэронавигации Eurocontrol обсуждает с операторами аэропортов и авиакомпаниями стран - соседей Беларуси возможности облета территории республики.
Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.
"Eurocontrol работает с авиаперевозчиками и поставщиками аэронавигационных услуг в странах, соседствующих с Беларусью, с целью обеспечения возможности облета белорусской территории, если они изъявят такое желание", - заявили агентству в организации.
Там отметили, что некоторые авиакомпании ЕС используют воздушное пространство Беларуси на рейсах, направляющихся в Азию, в связи с закрытием восточной части воздушного пространства Украины.
В организации также сообщили, что в течение недели, предшествующей 19 мая, около 2,5 тыс. рейсов, использующих воздушное пространство ЕС, пролетали над территорией Беларуси, совершали посадку или взлет в этой стране, пишет ТАСС.
21:43 24/05/2021
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