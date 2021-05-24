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Макей: Беларусь готова пригласить международных экспертов в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске

Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы заявили, что готовы пригласить экспертов любых международных организаций, в первую очередь ИКАО, ИАТА, для проведения расследования. Любых специалистов, экспертов, чтобы составить объективную картину произошедшего", - сказал министр.
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