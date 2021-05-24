Латвия ответила: из страны высылают посла и всех белорусских дипломатов

Латвия высылает из страны посла и всех белорусских дипломатов Латвия в ответ на действия Беларуси высылает посла республики и всех дипломатов.

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