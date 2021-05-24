Можейко: Самолет Ryanair стал черным лебедем для Лукашенко

Аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко рассказал «Белорусскому партизану» о причинах и последствиях инцидента с вынужденной посадкой авиалайнера Ryanair.









- На основе уже подтвержденных сведений пока складывается следующая картина. В Минске задумали очередную спецоперацию, теперь по захвату Романа Протасевича, совершена неумелая инсценировка якобы с минированием самолета: версии, которые впоследствии озвучивали авиационные службы, противоречили первоначальным сообщениям телеграм-канала Пул первого.

Спецоперация по захвату Романа Протасевича удалась, но о последствиях либо вообще не думали, либо недооценили угрозы. Очень популярной стала версия, что Лукашенко уже все равно, как дальше будут складываться отношения с Евросоюзом. Но проблема уже не в том, как инцидент с захватом самолета повлияет на отношения с Западом, а о последствиях для Беларуси в принципе.

Я бы выделил два главных последствия.

Во-первых, последствия чисто экономические: пока все идет к тому, что Беларусь потеряет все иностранные рейсы, а это невыгодно для Белавиа, для Национального аэропорта; по цепной реакции проблемы перекидываются на туристические компании.

Во-вторых, политические проблемы, потому что есть принципиальная разница между внутренними проблемами страны и международными. Какими жуткими ни были репрессии до сих пор, они происходили внутри Беларуси, и за редким исключением (арест гражданки Швейцарии Натальи Херше) мало затрагивали европейские интересы. Вчерашний скандал затронул интересы и европейского бизнеса, европейских авиаперевозчиков и непосредственно граждан стран Европы, которые семь часов находились под угрозой в минском аэропорту. Европейские избиратели ждут от политиков иного уровня внимания к проблеме и другого уровня санкций: каждый европеец, летающий самолетами авиакомпании Ryanair, хочет услышать от своих политиков отчет, как они собираются усиливать меры безопасности





- Все ломают голову и усиленно пытаются найти логическое объяснение захвату гражданского самолета в небе Беларуси.





- Мне кажется, вчерашние события укладываются в стройную цепочку ошибок, которые белорусская власть совершала весь предыдущий год, а именно: реакция на коронавирус, регистрация кандидатами в президенты Бабарико, других политиков – все это можно было легко предотвратить, и последствия для власти не приобрели бы столь угрожающий масштаб. Захват самолета – их той же серии: черный лебедь, которого все ждали. Власть совершила очередную грубую ошибку, навлекая на себя международное внимание и международные санкции. Задержание Романа Протасевича большая трагедия лично для него (желаю ему скорейшего освобождения), но никаких политических дивидендов белорусской власти не принесет.





- Говорят, в истории с захваченным самолетом не обошлось без “дружеской руки” Москвы.





- Уже достоверно известно, что четверо граждан Российской Федерации сели в самолет в Афинах и сошли с него в Минске; это могут быть и обычные российские граждане, и сотрудники российских спецслужб – в последнем случае захват самолета выглядит как совместная спецоперация спецслужб.

Я не склонен плести теории заговора в этой истории, которую можно объяснить обычной глупостью. Но и не исключаю, что российская власть кровно заинтересована в подобных глупостях белорусской власти, которая усиливает свою международную изоляцию и еще больше укрепляет зависимость от России. России было выгодно подыграть Лукашенко в такой глупости.



