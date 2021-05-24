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Покинуть страну в течении 48 часов: власти Беларуси закрывают посольство Латвии

Ранее в Риге глава латвийского МИД и мэр столицы сняли государственный флаг Беларуси, как участника ЧМ по хоккею, и заменили его на бело-красно-белый.

Покинуть страну в течении 48 часов: власти Беларуси закрывают посольство Латвии
посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис
Власти Беларуст высылают посла Латвии Эйнарса Семаниса, ему предложено покинуть страну в течении 24 часов. Покинуть страну предложено и всем остальным сотрудникам посольства. Об этом сообщил глава белорусского ведомства Владимир Макей.

Сегодня Эйнарс Семанис был вызван в министерство иностранных дел.

Перед встречей посол отказался от комментариев журналистам сославшись на то, что не может опоздать на встречу. 

"Действительно это так, что государственный флаг был сменен на, назовем его исторический, флаг. Это был протест в связи с инцидентом, который был вчера в Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета и удерживании самолета 7 часов", - заявил посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис.



Как передает радио Свабода, помимо посла покинуть Беларусь предложено также всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства. Им дали на это 48 часов.

"Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для присмотра за зданием", - отметил Макей.
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