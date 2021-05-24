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Британия отказалась принимать рейсы "Белавиа". Украина готовится прекратить авиасообщение с Беларусью

Великобритания отказалась принимать рейсы "Белавиа", а Украина заявила о намерении прекратить авиасообщение с Беларусью.

Британия отказалась принимать рейсы "Белавиа". Украина готовится прекратить авиасообщение с Беларусью
Великобритания отказалась принимать рейсы "Белавиа", сообщил государственный секретарь по вопросам транспорта Грант Шэппс.

"После принудительного перенаправления вчера самолета Ryanair в Минск я дал указание Управлению гражданской авиации Великобритании потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии в целях безопасности пассажиров", – написал Шэппс в Twitter, которого цитирует Спутник.

Тем временем, как сообщает Настоящее время, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью
"Белорусский партизан"
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