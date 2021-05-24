А агентство Reuters подтверждает, что об этом же думают другие страны ЕС, пишет Телеграф





«Мы работаем над пакетом мер, выходящих за рамки санкций против частных лиц, а также можем приостановить наземное транзитное сообщение из ЕС через Беларусь», — заявили в офисе президента Эммануэля Макрона.





Франция и другие европейские страны работают над мерами по прекращению полетов над Беларусью и недопущению «Белавиа» в аэропорты ЕС.





Полеты над Беларусью все-таки запретят?

Международная организация гражданской авиации (ICAO) уже получила запрос на приостановку полетов над Беларусью, сообщает агентство Reuters со ссылкой на канцелярию президента Франции Эммануэля Макрона.





Крупнейшая фракция Европарламента также призвала ЕС установить беcполётную зону над Беларусью.





«Мы призываем к созданию запретной для полетов зоны над Беларусью, принятию четвертого пакета санкций и немедленному и безоговорочному освобождению Романа Протасевича и его партнера», — заявили в EPP.





«Ярость Европы» из-за «диковинных действий»

В то же время, агентство Reuters сообщает, что настроения в европейских элитах в связи с инцидентом царят очень негативные. Там прямо называют преобладающие эмоции как «ярость».





Дополнительные шаги (санкции — ред.) теперь могут включать приостановку полетов авиакомпаний ЕС над Беларусью или запрет белорусской авиакомпании «Белавиа» на посадку в аэропортах ЕС. Представитель ЕС заявил, что также может быть обсуждена приостановка наземного транзита, сообщает со ссылкой на свои источники Reuters.





В свою очередь, Эстония планирует поднять белорусский вопрос в Совете Безопасности ООН и уже начала консультации, чтобы провести обсуждение, сообщает общественная телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра иностранных дел страны Еву-Марию Лиимец.





А в Великобритании глава МИД Доминик Рааб присоединился к голосам, призывающим к дальнейшим санкциям против Беларуси и немедленному освобождению Романа Протасевича. В своем заявлении Рааб осудил арест, добавив, что “господин Лукашенко должен быть привлечен к ответственности за свои диковинные действия.”





Литва же уже предложила исключить Беларусь из состава Интерпола.





«Необходимо сделать все возможное, чтобы международные правовые инструменты не использовались для [политического] преследования и репрессий», — говорится в письме главы МВД Литвы Агне Билатайте, которое она сегодня направила в международную полицию Интерпол.





Ранее агентство Bloomberg сообщило 24 мая со ссылкой на источники в Евросоюзе, что там будут рассматривать не только запрет на полеты белорусских самолетов над Евросоюзом, но и «блокирование наземного транзита в ЕС из Беларуси».





Это не исключает введения 4-го пакета санкций, на которым ЕС начал работу, передает агентство.