"Комментарий в целом только один — это ещё один удар для нашей страны, который будет иметь долгосрочные последствия. После 2020 года, нарушения законов и прав граждан стало новой нормой для Беларуси, а в стране установился «правовой дефолт».





Власти Беларуси часто называли нашу страну донором стабильности в Европе, «островком стабильности». Буквально за один год все изменилось ровно до наоборот. Логики и прагматизма в действиях властей нет совсем. День простоять, ночь продержаться. Из-за личных амбиций одного человека страдают сотни тысяч людей, закрываются двери. Разгребать последствия всем вместе нам предстоит еще долго", - считает Виктор Бабарико.