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В ближайшие недели: встреча Байдена и Путина может пройти в Женеве

Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, скорее всего, состоится в Швейцарии, сообщает швейцарская газета Tages-Anzeiger.

По данным осведомленных источников, Байден и Путин, вероятно, встретятся в Женеве в течение следующих двух недель, передает nv.ua

Корреспондент американского телеканала NBC Джефф Беннетт, который входит в журналистский пул Белого дома, также сообщил о Женеве как месте встрече глав государств.

По его словам, сразу четыре источника в администрации Байдена заявили, что Женева рассматривается как «наиболее вероятное место проведения предполагаемой встречи между Байденом и Путиным».

Президент США Джо Байден заявлял, что хотел бы провести предложенный им саммит с президентом России Владимиром Путиным во время июньской поездки в Европу.

По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, встреча Байдена и Путина может состояться в ближайшие недели.
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