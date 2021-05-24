В ближайшие недели: встреча Байдена и Путина может пройти в Женеве

По данным осведомленных источников, Байден и Путин, вероятно, встретятся в Женеве в течение следующих двух недель, передает nv.ua





Корреспондент американского телеканала NBC Джефф Беннетт, который входит в журналистский пул Белого дома, также сообщил о Женеве как месте встрече глав государств.





По его словам, сразу четыре источника в администрации Байдена заявили, что Женева рассматривается как «наиболее вероятное место проведения предполагаемой встречи между Байденом и Путиным».





Президент США Джо Байден заявлял, что хотел бы провести предложенный им саммит с президентом России Владимиром Путиным во время июньской поездки в Европу.





По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, встреча Байдена и Путина может состояться в ближайшие недели.