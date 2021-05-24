В центре Риги белорусский госфлаг заменили на бело-красно-белый

В столице Латвии Риге сейчас проходит чемпионат мира по хоккею. С начала турнир планировался в Риге и Минске, однако из-за политической ситуации белорусскую часть аннулировали.