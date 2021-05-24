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В центре Риги белорусский госфлаг заменили на бело-красно-белый

В столице Латвии Риге сейчас проходит чемпионат мира по хоккею. С начала турнир планировался в Риге и Минске, однако из-за политической ситуации белорусскую часть аннулировали.

В центре Риги к чемпионату были установлены флаги стран-участниц. Сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Рынкевичем заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый с погоней, передает Свабода.

"Среди флагов чемпионата по хоккею мы поднимаем флаг Свободной Беларуси! Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флаг, символизирующий режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!" - написал мэр Риги у себя в Twitter.
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