Еще 13 обвиняемых. В Бресте начали судить пятую "партию" по "делу хороводов"
Суд Московского района Бреста 24 мая начинает рассматривать "хороводное" уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса против еще 13 брестчан за участие 13 сентября в хороводе на пересечении бульвара Космонавтов и проспекта Машерова, когда протестующие были разогнаны водометом.
Cреди обвиняемых — 23-летний политзаключенный Радион Медушевский.
Таким образом, количество фигурантов "дела хороводов" подбирается под сотню.
Кого судят в этот раз?
34-летний Онискевич Андрей Сергеевич
19-летний Винокуров Игорь Олегович
Ксенжук Сергей Валерьевич
23-летний Курганов Дмитрий Юрьевич
45-летняя Лойко Елена Дмитриевна
23-летний политзаключенный Медушевский Радион Владимирович (задержан 16 марта и помещен в СИЗО-7, где содержится до сих пор)
28-летняя Ништ София Евгеньевна
40-летний Немирский Андрей Евгеньевич
25-летний Полховский Илья Сергеевич
39-летняя Смирнова Екатерина Викторовна
20-летний Уваров Никита Игоревич
27-летний Храпко Александр Васильевич
28-летняя Чугунова Галина Александровна
14:46 24/05/2021
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