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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Еще 13 обвиняемых. В Бресте начали судить пятую "партию" по "делу хороводов"

Суд Московского района Бреста 24 мая начинает рассматривать "хороводное" уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса против еще 13 брестчан за участие 13 сентября в хороводе на пересечении бульвара Космонавтов и проспекта Машерова, когда протестующие были разогнаны водометом.

Cреди обвиняемых — 23-летний политзаключенный Радион Медушевский. 

Таким образом, количество фигурантов "дела хороводов" подбирается под сотню. 

Кого судят в этот раз?


34-летний Онискевич Андрей Сергеевич
19-летний Винокуров Игорь Олегович

Ксенжук Сергей Валерьевич

23-летний Курганов Дмитрий Юрьевич

45-летняя Лойко Елена Дмитриевна

23-летний политзаключенный Медушевский Радион Владимирович (задержан 16 марта и помещен в СИЗО-7, где содержится до сих пор)

28-летняя Ништ София Евгеньевна

40-летний Немирский Андрей Евгеньевич

25-летний Полховский Илья Сергеевич

39-летняя Смирнова Екатерина Викторовна

20-летний Уваров Никита Игоревич

27-летний Храпко Александр Васильевич

28-летняя Чугунова Галина Александровна
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