Cреди обвиняемых — 23-летний политзаключенный Радион Медушевский.





Таким образом, количество фигурантов "дела хороводов" подбирается под сотню.





Кого судят в этот раз?









34-летний Онискевич Андрей Сергеевич

19-летний Винокуров Игорь Олегович





Ксенжук Сергей Валерьевич





23-летний Курганов Дмитрий Юрьевич





45-летняя Лойко Елена Дмитриевна





23-летний политзаключенный Медушевский Радион Владимирович (задержан 16 марта и помещен в СИЗО-7, где содержится до сих пор)





28-летняя Ништ София Евгеньевна





40-летний Немирский Андрей Евгеньевич





25-летний Полховский Илья Сергеевич





39-летняя Смирнова Екатерина Викторовна





20-летний Уваров Никита Игоревич





27-летний Храпко Александр Васильевич





28-летняя Чугунова Галина Александровна