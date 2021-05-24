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Мнение: "Каддафи теракт с самолетом не простили и через несколько десятилетий..."

Проблемы в Беларуси стали проблемами Европы. Что так будет, многим было понятно давно. Теперь это понятно всем, "аварийную" посадку Ryanair в Минске прокомментировал аналитик Петр Кузнецов.

"По поводу инцидента с самолетом сегодня высказываются все – от журналистов и блогеров, до политических топов, – пишет аналитик Петр Кузнецов. – Надо отметить, что тональность в этот раз достаточно жесткая: острых углов особо никто не избегает. В ходу такие обороты, как «угон самолета» и «государственный терроризм».

Кто читает меня, возможно, вспомнит, что я писал о том, что при существующих характере и динамике развития событий Беларусь неминуемо станет для Запада проблемой и очагом нестабильности у самых границ.

Скептики считали (и говорили), что, мол, какое Западу до нас дело, они за закрытой границей и под защитой НАТО. Однако современный мир устроен таким образом: если «не до законов» начинается на одной территории, то оно неминуемо выплескивается за ее пределы.

Как говорилось, так и случилось: со вчерашнего дня европейские политики демонстрируют практически полную общность в понимании ситуации: Беларусь стала угрозой безопасности для граждан европейских стран.

Для того, чтобы лучше представлять, что же именно произошло, надо просто понимать, что сопровождение мирного пассажирского лайнера со 170-180 пассажирами на борту военным самолетом, вооруженным ракетами класса «воздух - воздух» – это ровно то же самое, что наставить на человека в упор пистолет. С поправкой лишь на то, что людей этих – сотни и шансов убежать у них просто нет. Вот с этим теперь столкнулась Европа: на их граждан направили оружие. И, судя по первым реакциям, выводы из этого урока делаются скорее адекватные.

В ЕС на чудачества, а, часто, и преступления белорусского режима в течение десятилетий по большей части смотрели сквозь пальцы. Тому было несколько очень прагматичных причин. Реальность такова, что в Минске всегда следили за тем, чтобы в отношениях с Западом не преступать определенных линий, кроме того, делали ставку на полезность сотрудничества.

Всегда подчеркивалась роль Беларуси в борьбе с нелегальной миграцией, и это чистая правда – большинство нелегалов оседало еще здесь, не дойдя до польских или литовских пограничников. Практически не было наркотрафика. В Минске плевать хотели на права собственных граждан, но в отношениях с ЕС позиционировали себя как предсказуемого партнера в вопросах, которые касаются обеих сторон, в первую очередь – границы, транзита, охраны лесов (недопущение крупных пожаров) и т. п.

В последние месяцы ситуация изменилась кардинально. Мы видим едва ли не каждодневные сводки о потоках контрабанды сигарет. Без сомнения, эта контрабанда так же р лизуется на государственном уровне: «челноки» по ларькам столько товара, чтобы комплектовать фуры, не соберут, отгрузки идут с заводов.

Теперь инцидент с самолетом, который ставит все с ног наголову. Перед европейцами теперь проблема: если спустить это на тормозах, то надо на входе в каждый лайнер проверять, не находится ли какой-то пассажир в белорусском розыске, чтобы на собственных граждан не направляли ракеты?

Или признать реальность, которая состоит в том, что от надежного и предсказуемого партнерства на границе не осталось и следа?

Когда дело доходит до такого, Запад, как правило, становится очень чувствительным. Каддафи теракт с самолетом не простили и через несколько десятилетий – ждали только случая. Логики и прагматизма и действиях белорусской стороны нет от слова «совсем».

Создается впечатление, что мы сейчас оказались на одном из двух полюсов, или – или: или мы уже практически в России и Путин сказал, мол, делайте, что хотите, я вас все равно прикрою; или мы уже вообще в параллельной реальности, где объявляем войну всему миру, который до этого изо всех сил старался нас просто не замечать.

Как бы то ни было. Еще совсем недавно мы много говорили и писали о том, что европейцы белорусам ничего не должны, со своими проблемами нам разбираться самим. Сейчас ситуация изменилась в корне.

Теперь проблемы в Беларуси – это проблемы и Европы тоже. Что так будет, многим было понятно давно. Теперь это понятно всем".
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