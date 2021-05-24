



Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона.





Дополнительные шаги теперь могут включать приостановку полетов авиакомпаний ЕС над Беларусью и запрет «Белавиа» приземляться в аэропортах Евросоюза. Официальный представитель ЕС также сказал, что также может обсуждаться приостановка наземного транзита.





Факт отказа ряда авиакомпаний использовать воздушное пространство страны в качестве транзитного коридора подтвердило государственное предприятие Белаэронавигация, которое в до-коронавирусное время получало ежегодно $300-400 млн. валюте (из-за коронавируса доходы куда скромнее).





"Визуально больших изменений нет (...), отдельные компании полетели в обход Беларуси, но это обычная ситуация, компании могут сами менять маршруты по своим соображениям. В целом не могу сказать, что Беларусь стали обходить", - заявил замгендиректора "Белаэронавигации" по организации воздушного движения Валериан Гродь, которого цитирует Интерфакс-Запад.





Между тем, по его словам, "полная информация о трафике за прошедшие сутки будет завтра".





Он подчеркнул, что к настоящему времени "нет ни одного официального уведомления об отказе перевозчиков использовать воздушное пространство Беларуси. Предметная внешняя реакция пока не видна, по крайней мере, пока".





Как минимум три авиакомпании - Avia Solutions Group, Wizz Air и airBaltic – уже изменили маршруты , облетая Беларусь стороной, пишет АФН.





Рейс Москва-Калиниград российской авиакомпании Ural Airlines, который традиционно пролегал над Беларусью, 24 мая сегодня тоже был выполнен в облет нашей страны. На это обратила внимание "Комсомольская правда".

Белорусский МИД, в свою очередь, заявил, что Беларусь готова принять любых экспертов для расследования инцидента. Беларусь уже уведомила Международную организацию гражданской авиации (ICAO) и Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA) о готовности расследовать ситуацию с инцидентом посадки самолета Ryanair в Минске, сообщили Sputnik в пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций республики.