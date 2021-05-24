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Международная организация гражданской авиации получила запрос на приостановку полетов над Беларусью

Случилось это после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair.

Международная организация гражданской авиации получила запрос на приостановку полетов над Беларусью

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона.

Дополнительные шаги теперь могут включать приостановку полетов авиакомпаний ЕС над Беларусью и запрет «Белавиа» приземляться в аэропортах Евросоюза. Официальный представитель ЕС также сказал, что также может обсуждаться приостановка наземного транзита.


Факт отказа ряда авиакомпаний использовать воздушное пространство страны в качестве транзитного коридора подтвердило государственное предприятие Белаэронавигация, которое в до-коронавирусное время получало ежегодно $300-400 млн. валюте (из-за коронавируса доходы куда скромнее).

"Визуально больших изменений нет (...), отдельные компании полетели в обход Беларуси, но это обычная ситуация, компании могут сами менять маршруты по своим соображениям. В целом не могу сказать, что Беларусь стали обходить", - заявил замгендиректора "Белаэронавигации" по организации воздушного движения Валериан Гродь, которого цитирует Интерфакс-Запад.

Между тем, по его словам, "полная информация о трафике за прошедшие сутки будет завтра".

Он подчеркнул, что к настоящему времени "нет ни одного официального уведомления об отказе перевозчиков использовать воздушное пространство Беларуси. Предметная внешняя реакция пока не видна, по крайней мере, пока".

Как минимум три авиакомпании - Avia Solutions Group, Wizz Air и airBaltic – уже изменили маршруты , облетая Беларусь стороной, пишет АФН. 

Рейс Москва-Калиниград российской авиакомпании Ural Airlines, который традиционно пролегал над Беларусью, 24 мая сегодня тоже был выполнен в облет нашей страны. На это обратила внимание "Комсомольская правда".

Белорусский МИД, в свою очередь, заявил, что Беларусь готова принять любых экспертов для расследования инцидента. Беларусь уже уведомила Международную организацию гражданской авиации (ICAO) и Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA) о готовности расследовать ситуацию с инцидентом посадки самолета Ryanair в Минске, сообщили Sputnik в пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций республики.

"Да, это действительно так", - рассказала представитель министерства. От других комментариев по данной теме в ведомстве пока отказались.
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