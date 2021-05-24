+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Мацукевич: Возмущение цивилизованного мира может остаться только возмущением

Реакция Евросоюза на инцидент с самолетом Ryanair может оказаться весьма осторожной, заявил "Белорусскому партизану" бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич

Мацукевич: Возмущение цивилизованного мира может остаться только возмущением
– В Европе звучат резкие оценки события с посадкой самолета Ryanair в минском аэропорту. Премьер Польши даже назвал произошедшее «захватом пассажирского самолета» и «актом государственного терроризма, который нельзя оставить безнаказанным». Как раз сегодня начинается саммит ЕС в Брюсселе. Какой реакции Евросоюза следует ожидать?

– Думаю, что будет принят четвертый пакет санкций, который все никак не могли принять, но новых серьезных ограничений я в ближайшее время не ожидал бы. Наверное, всем совершенно понятно, что это была спецоперация, но тем не менее у эпизода есть техническая сторона, а значит он требует тщательного расследования. 

Нужно узнавать у специалистов, но, думаю, алгоритм действий для всех стран в ситуации появления информации о минировании самолета един. Скорее всего, действия других государств были бы аналогичны действиям белорусских властей. С поднятием истребителя и принудительной посадкой. 

Проведу такую аналогию: когда поступает звонок о минировании вокзала, как бы МЧС не относилось к правдивости этой информации, будь это даже сотый звонок, все равно спасатели будут эвакуировать граждан с вокзала, а саперы будут искать взрывчатку.

Да, мы видим эмоциональные заявления в ЕС. Но МИДы большинства европейских стран возглавляют политики – представители партий, которые оказались в числе победителей на парламентских выборах. Конечно, это оказывает давление на правительства стран и Евросоюза, вынуждает их как-то реагировать. Но как они могут реагировать? 

В моем понимании рычагов для давления у них не очень много. А те предложения, которые звучат – запретить «Белавиа» полеты в европейские страны – это уже перебор. Какое отношение «Белавиа» имеет к этому эпизоду и политике Лукашенко?

Так что думаю, принятие четвертого пакета санкций может позиционироваться и как реакция на вчерашний инцидент – без его радикального дополнения. Но возможна и дальнейшая реакция, когда этот эпизод будет всесторонне расследован. 

Расследование не может завершиться за день или даже за неделю. Поэтому, возможно, отголоски этого расследования мы увидим в следующем санкционном пакете.

– Почему в ЕС считают, что у них мало рычагов для давления? 

– Думаю, в Европе задаются вопросом: а стоит ли игра свеч? Приведут ли радикальные меры к желаемому результату? Я не думаю, что ухудшение ситуации в Беларуси, наша нищета и экономическое бедствие заставит действующие власти уйти.

В отношении бывшей Югославии применялся полный диапазон экономических санкций и даже была бомбежка, но Милошевич был свергнут совершенно другим способом. 

– Неужели Протасевич представлял для властей такую угрозу, чтобы проводить спецоперацию по посадке самолета в минском аэропорту? Белорусские власти не могут контролировать свои эмоции или здесь наоборот есть какой-то тонкий расчет?

– Власти заняты культивацией страха и у них это получается. Отношение людей к действиям власти не изменилось, но протест закатан в асфальт, люди боятся выражать свое несогласие. 

Этот инцидент должен показать, что власти контролируют ситуацию и на земле, и в небе. 

Многие из нас читают телеграм-каналы, где пишут, что режим слаб. Но это иллюзия. Режим силен и может позволить себе такие дерзкие спецоперации.  

Это действие достаточно устрашающее: и для тех, кто находится внутри страны, и для тех, кто находится вне ее. Белорусы, находящееся за рубежом, не будут чувствовать себя защищенными. 

Можно вспомнить эпизод с белорусско-швейцарской гражданкой Натальей Херше, которой за сорванную балаклаву дали два с половиной года. Понятно, что наказание несоизмеримо с содеянным. Но думаю, это было послание властей белорусской диаспоре: если вы сунетесь, захотите поучаствовать в протестах, вас ждет жестокое наказание.

И думаю, у многих это отбило охоту ехать в Беларусь.

В цивилизованном мире по поводу происходящего в нашей стране звучит возмущение – но, по большому счету, это только возмущение. А здесь мы имеем дело с реальными действиями власти, для которых, по сути, нет никаких ограничений.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]