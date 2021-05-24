– В Европе звучат резкие оценки события с посадкой самолета Ryanair в минском аэропорту. Премьер Польши даже назвал произошедшее «захватом пассажирского самолета» и «актом государственного терроризма, который нельзя оставить безнаказанным». Как раз сегодня начинается саммит ЕС в Брюсселе. Какой реакции Евросоюза следует ожидать?





– Думаю, что будет принят четвертый пакет санкций, который все никак не могли принять, но новых серьезных ограничений я в ближайшее время не ожидал бы. Наверное, всем совершенно понятно, что это была спецоперация, но тем не менее у эпизода есть техническая сторона, а значит он требует тщательного расследования.





Нужно узнавать у специалистов, но, думаю, алгоритм действий для всех стран в ситуации появления информации о минировании самолета един. Скорее всего, действия других государств были бы аналогичны действиям белорусских властей. С поднятием истребителя и принудительной посадкой.





Проведу такую аналогию: когда поступает звонок о минировании вокзала, как бы МЧС не относилось к правдивости этой информации, будь это даже сотый звонок, все равно спасатели будут эвакуировать граждан с вокзала, а саперы будут искать взрывчатку.





Да, мы видим эмоциональные заявления в ЕС. Но МИДы большинства европейских стран возглавляют политики – представители партий, которые оказались в числе победителей на парламентских выборах. Конечно, это оказывает давление на правительства стран и Евросоюза, вынуждает их как-то реагировать. Но как они могут реагировать?





В моем понимании рычагов для давления у них не очень много. А те предложения, которые звучат – запретить «Белавиа» полеты в европейские страны – это уже перебор. Какое отношение «Белавиа» имеет к этому эпизоду и политике Лукашенко?





Так что думаю, принятие четвертого пакета санкций может позиционироваться и как реакция на вчерашний инцидент – без его радикального дополнения. Но возможна и дальнейшая реакция, когда этот эпизод будет всесторонне расследован.





Расследование не может завершиться за день или даже за неделю. Поэтому, возможно, отголоски этого расследования мы увидим в следующем санкционном пакете.





– Почему в ЕС считают, что у них мало рычагов для давления?





– Думаю, в Европе задаются вопросом: а стоит ли игра свеч? Приведут ли радикальные меры к желаемому результату? Я не думаю, что ухудшение ситуации в Беларуси, наша нищета и экономическое бедствие заставит действующие власти уйти.





В отношении бывшей Югославии применялся полный диапазон экономических санкций и даже была бомбежка, но Милошевич был свергнут совершенно другим способом.





– Неужели Протасевич представлял для властей такую угрозу, чтобы проводить спецоперацию по посадке самолета в минском аэропорту? Белорусские власти не могут контролировать свои эмоции или здесь наоборот есть какой-то тонкий расчет?





– Власти заняты культивацией страха и у них это получается. Отношение людей к действиям власти не изменилось, но протест закатан в асфальт, люди боятся выражать свое несогласие.





Этот инцидент должен показать, что власти контролируют ситуацию и на земле, и в небе.





Многие из нас читают телеграм-каналы, где пишут, что режим слаб. Но это иллюзия. Режим силен и может позволить себе такие дерзкие спецоперации.





Это действие достаточно устрашающее: и для тех, кто находится внутри страны, и для тех, кто находится вне ее. Белорусы, находящееся за рубежом, не будут чувствовать себя защищенными.





Можно вспомнить эпизод с белорусско-швейцарской гражданкой Натальей Херше, которой за сорванную балаклаву дали два с половиной года. Понятно, что наказание несоизмеримо с содеянным. Но думаю, это было послание властей белорусской диаспоре: если вы сунетесь, захотите поучаствовать в протестах, вас ждет жестокое наказание.





И думаю, у многих это отбило охоту ехать в Беларусь.





В цивилизованном мире по поводу происходящего в нашей стране звучит возмущение – но, по большому счету, это только возмущение. А здесь мы имеем дело с реальными действиями власти, для которых, по сути, нет никаких ограничений.