



Ранее эксперты отмечали, что поправки ужесточают законодательство и носят репрессивный характер.





24 мая, после того как Лукашенко утвердил поправки в законы о СМИ и массовых мероприятиях, правительственное агентство БелТА опубликовало «памятку» для медийщиков





gazetaby.com приводит избранное из того, чего хотят власти.





«Расширяется перечень информации, распространение которой в СМИ и на интернет-ресурсах запрещено. В частности, вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации.





Также не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено.





Генеральному прокурору, прокурорам областей, города Минска предоставляется право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности, а также иная информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам.





Случаи ограничения доступа к интернет-ресурсам и прекращения выпуска СМИ дополняются таким основанием, как принятие Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере решения о наличии информационных сообщений, распространение которых способно нанести вред национальным интересам.





Устанавливается, что наряду с решением суда выпуск СМИ может быть прекращен решением Мининформа (например, в случае вынесения юридическому лицу, на которое возложены функции редакции СМИ, либо учредителю СМИ, либо владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений).





Предусматриваются меры, направленные на минимизацию иностранного влияния на белорусский информационный рынок. Так, независимо от времени создания СМИ, их учредителями не могут выступать иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица с иностранным участием.





Вводится возможность лишения аккредитации журналиста СМИ, если им или юридическим лицом, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушен установленный порядок аккредитации, либо распространены сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста, либо совершено умышленное противоправное деяние в процессе профессиональной деятельности.





Закрепляется возможность ограничения доступа к копии интернет-ресурса, доступ к которому ранее был ограничен».