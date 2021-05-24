Премьер Литвы: Пусть правосудие для Ашурка свершит Гаагский трибунал





На своей странице в «Твиттере» глава правительства написала, что это известие ее опечалило и одновременно привело в ярость.





«Пусть упокоится его душа в свободе. Пусть для него свершит правосудие Гаагский трибунал», — заявила Шимоните.





О смерти 50-летнего Витольда Ашурка родственникам сообщили вечером 21 мая. Предварительной причиной смерти назвали "остановку сердца", однако его жена сообщила, что ранее он никогда не жаловался на сердце.





Родные и друзья не получали от Витольда писем с конца апреля, хотя до этого письма приходили регулярно.





18 января суд Лидского района (Гродненская область) признал Ашурка виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и нападении на милиционера во время акции протеста в районном центре 9 августа 2020 года. Он был осужден на пять лет.





8 апреля Гродненский областной суд по результатам рассмотрения апелляции оставил приговор Ашурку без изменений.





Посол США в Беларуси Джули Фишер выразила глубокие соболезнования семье и друзьям гродненского областного координатора движения «За Свободу», члена Партии БНФ Витольда Ашурка. «Он умер в борьбе за свободу и светлое будущее Беларуси», — написала дипломат в «Твиттере».





«Все политические заключенные в Беларуси должны быть освобождены, а режим — привлечен к ответственности», — говорится в соболезновании МИД Эстонии.