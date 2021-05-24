Правозащитники признали Романа Протасевича политзаключенным





"Преследование блогера Романа Протасевича осуществляется властями Беларуси в период острого кризиса с правами человека в стране, который начался после объявления президентских выборов в мае прошлого года и продолжается до сих пор.





Данный кризис сопровождается беспрецедентными политическими репрессиями в отношении граждан страны, жертвами которого уже стали тысячи человек — мужчин и женщин, пенсионеров и студентов, представителей широких кругов белорусского общества.





Всех их объединяет то, что они имеют другие взгляды на развитие страны, требуют проведения честных выборов и обеспечения прав человека для всех без исключения граждан Беларуси.





Публичная деятельность Романа Протасевича является ничем иным, как мирной реализацией свобод, гарантированных как Конституцией Республики Беларусь, так и международными нормами права в области прав человека — свободы поиска и распространения информации, выражения своего мнения и др.", — говорится в заявлении правозащитников.





Правозащитники требуют немедленно освободить Романа Протасевича и прекратить его уголовное преследование. Также они требуют освободить всех произвольно задержанных пассажиров авиарейса Афины — Вильня, освободить всех политзаключенных Беларуси и прекратить политические репрессии в стране.





Под заявлением подписались:





правозащитный центр "Весна" (закрыт властями),

Белорусский ПЕН-центр,

РОО "Правовая инициатива",

центр правовой трансформации Lawtrend,

Белорусская ассоциация журналистов, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", простое общество "Инициатива FORB",

Белорусский документационный центр.