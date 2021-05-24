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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Правозащитники признали Романа Протасевича политзаключенным

Правозащитное сообщество Беларуси признало политзаключенным блогера и журналиста Романа Протасевича, задержанного в Национальном аэропорту "Минск" 23 мая.


"Преследование блогера Романа Протасевича осуществляется властями Беларуси в период острого кризиса с правами человека в стране, который начался после объявления президентских выборов в мае прошлого года и продолжается до сих пор. 

Данный кризис сопровождается беспрецедентными политическими репрессиями в отношении граждан страны, жертвами которого уже стали тысячи человек — мужчин и женщин, пенсионеров и студентов, представителей широких кругов белорусского общества. 

Всех их объединяет то, что они имеют другие взгляды на развитие страны, требуют проведения честных выборов и обеспечения прав человека для всех без исключения граждан Беларуси.

Публичная деятельность Романа Протасевича является ничем иным, как мирной реализацией свобод, гарантированных как Конституцией Республики Беларусь, так и международными нормами права в области прав человека — свободы поиска и распространения информации, выражения своего мнения и др.", — говорится в заявлении правозащитников.

Правозащитники требуют немедленно освободить Романа Протасевича и прекратить его уголовное преследование. Также они требуют освободить всех произвольно задержанных пассажиров авиарейса Афины — Вильня, освободить всех политзаключенных Беларуси и прекратить политические репрессии в стране.  

Под заявлением подписались:

правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), 
Белорусский ПЕН-центр, 
РОО "Правовая инициатива", 
центр правовой трансформации Lawtrend, 
Белорусская ассоциация журналистов, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", простое общество "Инициатива FORB", 
Белорусский документационный центр.
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