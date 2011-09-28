Настоящее время рассказывает о том, как молодежный активист, журналист и блогер превратился в одну из самых устрашающих фигур для режима Александра Лукашенко.













Оппозиционер с 16 лет

5 мая, всего за несколько недель до задержания в Минске, Роману Протасевичу исполнилось 26 лет. Он родился в столице Беларуси и, как пишут белорусские СМИ, участвовал в антиправительственных акциях начиная с 2010—2011 годов.





Уже тогда молодежного активиста неоднократно задерживали — в том числе в 2011 году. Тем летом Беларусь охватила волна «молчаливых протестов» — серия гражданских акций против режима Александра Лукашенко, спровоцированных финансовым кризисом и обвалом рубля.





В определенный день недели участники протестов регулярно собирались в центре белорусских городов, не скандируя лозунгов, призывов или требований, а лишь аплодируя время от времени. Первая такая акция состоялась 8 июня 2011 года, а уже к концу июня счет задержанных участников «молчаливых протестов» шел на сотни. Был среди них и 16-летний Протасевич, о чем свидетельствует фото ниже.





За этот инцидент старшеклассника исключили из лицея БНТУ (Белорусского национального технического университета) — доучивался он в минской школе № 94. Хотя за успехи в учебе и научную работу по физике школьника даже выдвигали на получение президентской премии, писал тогда о юном Протасевиче сайт Naviny.by.





Задержание 16-летнего Романа Протасевича в июне 2011 года / Фото: Еврорадио





Лето 2011-го было первой крупной волной протестов в Беларуси, которую координировали в социальных сетях — на тот момент ВКонтакте и Facebook. Протасевич активно включился в такие инициативы. В августе 2012 года белорусский правозащитный центр Весна упоминал юношу среди задержанных «администраторов оппозиционных групп в социальных сетях».





Речь шла о двух крупных сообществах ВКонтакте («Ляпис Трубецкой — бесплатный концерт в Минске» и «Надоел нам этот Лукашенко»), которые насчитывали десятки тысяч подписчиков. КГБ Беларуси взломал их страницы и устроил облаву на администраторов: помимо Протасевича, были задержаны еще 6−7 человек.





Кроме того, еще с 2011 года активист был членом Молодого Фронта — белорусской молодежной оппозиционной организации.





С таким «послужным списком» Роман Протасевич был отчислен и с факультета журналистики Белорусского государственного университета, где в те годы как раз начал учебу. Однако это не помешало ему работать журналистом и фотографом в крупнейших белорусских оппозиционных медиа. Несколько лет Протасевич был репортером, сотрудничая в том числе с Радыё Свабода и Еврорадио.





Вынужденная эмиграция из Беларуси и Telegram-канал Nexta

Наибольшую известность Роману Протасевичу принес Telegram-канал Nexta, одним из редакторов которого он был на момент прошлогодних президентских выборов в Беларуси. В течение ряда месяцев именно этот канал стал движущей силой и ядром координации уличных протестов в Беларуси, где после выборов власти подавляли работу интернета. Протасевич редактировал канал вместе с его создателем Степаном Путило.





Оба участвовали в проекте дистанционно, из Польши. Путило приехал туда несколько лет назад, учился в одном из польских университетов, а после открытия на него уголовного дела на родине перестал приезжать в Беларусь.





Протасевич уехал в Польшу поздней осенью 2019 года, попросив власти этой страны о политическом убежище





Владимира Чуденцова — еще одного участника проекта Nexta. По словам Протасевича, тот «планировал переезжать в Польшу, развертывать полноценную редакцию». Впоследствии активист рассказывал в интервью Русской службе ВВС, что был вынужден совершить такой шаг после задержания журналиста— еще одного участника проекта Nexta. По словам Протасевича, тот «планировал переезжать в Польшу, развертывать полноценную редакцию».





«При пересечении границы ему [Чуденцову] подкинули полграмма марихуаны и поместили его в следственный изолятор по подозрению в контрабанде наркотиков [осенью 2020 года Чуденцова осудили на 6,5 лет заключения — прим.ред. ]. Хотя это человек, который в последние 10 или 15 лет не употреблял даже алкоголь и никогда даже близко не был связан с наркотиками, — рассказывал Роман Протасевич. — После этого возле моего дома появились подозрительные машины, я стал замечать за собой слежку и понял, что следующим человеком, которого задержат, скорее всего, буду я».





Протасевич примкнул к проекту Nexta в 2019 году, отвечал за Telegram-каналы Nexta и Nexta Live, а также координировал работу нескольких журналистов. По его словам, изначально проект планировал работать как СМИ — «современное, децентрализованное, которое использует несколько площадок, но не сайт». Однако впоследствии канал взял на себя ответственность фактического координатора масштабной волны протестов против режима Лукашенко в Беларуси.





«Власти допустили огромную ошибку в том, что они отключили интернет, остался работать только Telegram, и Telegram саккумулировал практически всех белорусов, которые выходят на улицы и пытаются добиться изменений в стране», — пояснял новую роль Nexta Протасевич.





Однако уже в конце сентября 2020 года Роман Протасевич ушел из Nexta . В комментарии газете Наша Ніва он заявил, что оставил проект, потому что «не сошелся» во мнениях с основателем канала Степаном Путило относительного будущего Nexta.





Впоследствии Протасевич вел еще один популярный оппозиционный Telegram-канал под названием Беларусь головного мозга, являясь его главным редактором.





«Мы в Беларуси — пионеры кибер-журналистики, когда все максимально кратко и максимально информативно, максимально иллюстративно — видео, фото и так далее», — объяснял он свою приверженность такому формату работы в том же интервью ВВС летом 2020 года.





В последнее время жил в Вильнюсе, столице Литвы, куда уехали многие белорусские оппозиционеры. По информации белорусского Еврорадио, Протасевич сотрудничал с командой Светланы Тихановской.





Уголовное преследование в Беларуси

В октябре 2020 года власти Беларуси признали канал Nexta и его логотип экстремистскими.





В отношении Протасевича и Путило в Беларуси открыты несколько уголовных дел. 5 ноября 2020 года им заочно предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: организация массовых беспорядков (ст. 293), организация действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342) и разжигание социальной вражды по профессиональному принципу (ст. 130, ч. 3).





«В ходе изучения информации, размещенной в телеграм-каналах, зафиксированы неоднократные факты призывов к протестам, блокированию дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения», — говорилось в сообщении следственного комитета Беларуси.





Тогда же, в ноябре 2020 года, власти Беларуси внесли Протасевича и Путило в список лиц, причастных к терроризму. В Уголовном кодексе Беларуси террористические преступления могут быть основанием для назначения смертной казни, наряду с военными преступлениями, геноцидом и массовыми убийствами, напоминает Новая газета в своем материале о Протасевиче.





Однако формальных обвинений в терроризме активисту пока не предъявляли — по крайней мере, официально. То есть Протасевич был включен в КГБ-список «лиц, причастных к террористической деятельности», без предъявления обвинений по соответствующей статье УК Беларуси (ст. 289).





Кроме того, официальный Минск объявил Романа Протасевича в межгосударственный розыск.





Поездка в Афины, давление на семью и реакция родителей на задержание

23 мая 2021 года Роман Протасевич был задержан в Минске после того, как власти Беларуси принудительно посадили в белорусской столице рейс Ryanair Афины-Вильнюс. Вместе с блогером в Минске задержали его девушку Софию Сапегу.





Через несколько часов стало известно, что Протасевич заметил слежку за собой еще в аэропорту Афин. Он писал кому-то из близких людей, что в аэропорту за ним следил подозрительный мужчина. Эту переписку впоследствии выложили в Telegram-канале Беларусь головного мозга.





Родители Романа Протасевича (несколько месяцев назад они также уехали из Беларуси в Польшу), рассказали журналистам, что их сын возвращался из отпуска, о котором знал лишь узкий круг людей.





«Это была сугубо наша информация. Он никому не хотел распространяться. И от нас никто не мог узнать, что нам известно, где находится наш сын», — прокомментировал Дмитрий Протасевич задержание сына белорусскому интернет-изданию Tut.by, журналисты которого недавно тоже стали объектом преследования властей.





«У нас шок, осознание того, что то, что происходит, не вписывается ни в какие рамки логики и разумных правил. Мы даже предположить не могли такой поворот событий», — добавил отец Протасевича.





Сам Протасевич рассказывал в Twitter , что во время поездки в Афины ему «посчастливилось снимать» в греческой столице лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которая также недавно посещала Грецию.





Кроме того, Дмитрий Протасевич выразил мнение, что задержание его сына было спланированной операцией, которая готовилась не один день.





«Как бывший солдат скажу, что эта операция была продуманной, четко готовилась не один день, а даже недели. Я полностью убежден, что это была заранее спланированная операция, которая была тщательно подготовлена, и, наверное, не только спецслужбами Беларуси», — отметил Протасевич-старший в интервью Радыё Свабода.





Он также назвал произошедшее "террористическим актом".





«Теракт ужасен не потому, что он произошел, а из-за его последствий. И они намного хуже, чем сам теракт. Мы очень переживаем из-за того, что происходит с нашим сыном. К сожалению, мы не знаем, где он, что с ним. Давайте надеяться на лучшее», — добавил Дмитрий Протасевич.





Дмитрий Протасевич — бывший военный, который во время первых задержаний сына в 2011 году работал старшим преподавателем кафедры идеологической работы Военной академии Республики Беларусь (по информации Naviny.by). Тогда Роман Протасевич рассказывал о расхождениях во взглядах с родителями.





Еще осенью 2019 года Протасевич-страший вышел на пенсию, а после того, как его сын подвергся уголовным преследованиям, был лишен воинского звания.





«Он не принимал активное участие в протестах, ни разу не задерживался, ни разу не привлекался», — рассказывал Роман Протасевич об отце в мае 2021 года.





Он также сообщил, что «8 месяцев назад все равно пришлось помочь родителям бежать в Польшу из-за постоянной слежки и прослушки».