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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

МИД Беларуси не понравилась международная реакция на ситуацию с Ryanair

Звучат ничем не подтвержденные обвинения, заявили в МИД РБ

Происходит намеренная политизация инцидента с самолетом Ryanair, звучат ничем не подтвержденные обвинения, заявили в министерстве иностранных дел Беларуси в понедельник.

"На этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки", - говорится в сообщении на сайте МИД.
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