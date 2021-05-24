Происходит намеренная политизация инцидента с самолетом Ryanair, звучат ничем не подтвержденные обвинения, заявили в министерстве иностранных дел Беларуси в понедельник.





"На этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки", - говорится в сообщении на сайте МИД.



