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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

СМИ: польский LOT тоже будет облетать Беларусь

Правительство Польши намерено запретить национальной авиакомпании LOT Polish Airlines вход в воздушное пространство Беларуси.

Об этом 24 мая сообщил польский радиоканал RMF FM. Решение по этому поводу должно появиться сегодня или завтра.

Как отмечает радиоканал, сейчас только два маршрута LOT затрагивают белорусское пространство, поэтому масштаб изменений будет невелик: они будут касаться рейсов в Минск и Москву. На практике решение о запрете входа лайнеров LOT в белорусское воздушное пространство означает, что рейсы из Польши в Минск будут отменены, а рейсы в Москву будут идти другим, более длинным маршрутом.

Журналисты добавляют, что Министерство иностранных дел Польши предупредило тех, кто публично критикует Александра Лукашенко, чтобы избегали поездок в Беларусь.

Решение обходить воздушное пространство Беларуси уже принял латвийский авиаперевозчик airBaltic.
Свабода
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