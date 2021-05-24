Поправки касаются введения единого дня голосования в Беларуси. Выборы в местные советы депутатов, которые должны были состоятся до 18 января, планируется перенести на 2023 год, и объединить с парламентской избирательной кампанией.

Насколько это законно?

Статья 138 Конституции Республики Беларусь. Вопрос об изменении и дополнении Конституции рассматривается палатами Парламента по инициативе Президента или не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным правом.





Статья 139 Конституции Республики Беларусь. Закон об изменении и дополнении Конституции может быть принят после двух обсуждений и одобрений Парламентом с промежутком не менее трех месяцев.





Изменения и дополнения Конституции Парламентом не производятся в период чрезвычайного положения, а также в последние шесть месяцев полномочий Палаты представителей.