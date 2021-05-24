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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Парламент завтра обратится к президенту с просьбой об изменении Конституции

В ходе сессии во вторник в Овальном зале будет рассмотрен один вопрос. Национальное собрание обратится к президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе нижней палаты.


Поправки касаются введения единого дня голосования в Беларуси. Выборы в местные советы депутатов, которые должны были состоятся до 18 января, планируется перенести на 2023 год, и объединить с парламентской избирательной кампанией.

Насколько это законно?

Статья 138 Конституции Республики Беларусь.  Вопрос об изменении и дополнении Конституции рассматривается палатами Парламента по инициативе Президента или не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным правом.

Статья 139 Конституции Республики Беларусь.  Закон об изменении и дополнении Конституции может быть принят после двух обсуждений и одобрений Парламентом с промежутком не менее трех месяцев.

Изменения и дополнения Конституции Парламентом не производятся в период чрезвычайного положения, а также в последние шесть месяцев полномочий Палаты представителей.
"Белорусский партизан"
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