Из фракции Зеленского исключили депутата, который летал к Лукашенко

Об исключении политика из фракции сообщается на официальном сайте "Слуги народа".





"Народный депутат Украины Евгений Шевченко был исключен из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение было принято большинством голосов", - говорится в заявлении.





Отметим, 20 апреля Шевченко провел встречу с главой Беларуси в его кабинете. Было обнародовано видео с этой встречи. Лукашенко заявил, что "оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Беларусь", на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, "а любят и ценят".





После этого "Слуга народа" потребовала у Шевченко объяснений из-за встречи с Лукашенко.





Надо понимать, объяснения не удовлетворили.