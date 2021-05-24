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Из фракции Зеленского исключили депутата, который летал к Лукашенко

Из фракции "Слуга народа" исключили народного депутата Евгения Шевченко. Ранее он летал в Беларусь на встречу к Александру Лукашенко, пишет РБК-Украина.

Об исключении политика из фракции сообщается на официальном сайте "Слуги народа".

"Народный депутат Украины Евгений Шевченко был исключен из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение было принято большинством голосов", - говорится в заявлении.

Отметим, 20 апреля Шевченко провел встречу с главой Беларуси в его кабинете. Было обнародовано видео с этой встречи. Лукашенко заявил, что "оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Беларусь", на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, "а любят и ценят".

После этого "Слуга народа" потребовала у Шевченко объяснений из-за встречи с Лукашенко.

Надо понимать, объяснения не удовлетворили.
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