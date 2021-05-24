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Романчук: «Бессилие перед лицом черных сил повергает в ступор. Но перемены наступят»

О принудительной посадке в Минске пассажирского самолета Ryanair.

Романчук: «Бессилие перед лицом черных сил повергает в ступор. Но перемены наступят»
Фото Delfi
– Белорусские власти заставили гражданский самолет RyanAir «Афины – Вильнюс» сесть в Минске, хотя он был совсем рядом с Литвой. После сигнала о минировании самолета, – пишет экономист Ярослав Романчук. – От кого? Почему пилоты приняли решение приземляться в Минске? Почему они поверили в информацию о потенциальной опасности на борту? Зачем летели в Минск, если до Вильнюса было рукой подать? Были ли просьбы из Греции и Литвы принять самолет в Минске?

Неужели ради одного журналиста-блогера нужно было проводить такую сложную спецоперацию? Неужели были свои Петров и Боширов?

Официальная причина разворота самолета – противодействие терроризму. Был сигнал – вот вам реакция. Экстраординарное событие. Тестирование границ того, что можно в современном мире. Проверка «яиц» Европейского Союза, демонстрация своих. Безбашенная интерпретация международного права по терроризму. Мол, вы нас просили помочь и проверить информацию – вот мы и сделали. А то, что среди пассажиров оказался «террорист»-белорус – это же чуть ли не случайность.

Что в сухом остатке? Вот отдельные выводы, которые можно сделать сегодня в режиме сильно ограниченной информации:

1) Кто бы ни организовывал эту операцию, ее результатом стало укрепление мнения о том, что от Лукашенко можно ожидать, чего угодно. Буквально. Мол, закон, правила, стандарты поведения – все интерпретируется через призму его субъективного информационного поля и мотивов. «Не лезь, а то я сам себя боюсь».

2) Лукашенко и его власть категорично, окончательно отрезаны от ЕС, США. Ни дипломатии, ни экономики, ни даже гуманитарки. Единственным субъектом, который может справиться с белорусским режимом, является Кремль. Это его еще одна карта в переговорах с ЕС/США.

3) Для белорусов инцидент с самолетом – это громкий, однозначный сигнал: «Сиди, молчи, дрожи». Страх, паралич воли, отказ от любого вида гражданской/политической активности – мол, руки у нас длинные, достанем, доставим, осудим, посадим.

4) Для предпринимателей, творческих людей, молодежи это сигнал: «Не согласен с режимом Совок/Госплан, пакуй чемоданы и вали».

5) Усиление месседжа официального Минска: «Вы не согласны признать нашу легитимность? Тогда будет hard core. В отношении всех несогласных. По полной. Попробуй плюнь на нас с Россией».

6) Сильный сигнал белорусской номенклатуре и силовикам: «Я могу все. И мне ничего не будет. Не смейте даже смотреть на сторону. Я все знаю, все вижу, все контролирую. Каждый получит по заслугам».

Ставки по Беларуси взвинчены. Нервы, как оголенные провода. Гнев и ярость с кляпом страха во рту. Жестокость и безнаказанность разоружают и парализуют. Полная непредсказуемость.


Эмоции зашкаливают и блокируют разум. Атмосфера драки, побоища и гасилово. Никто не знает, как жить, чего ждать.

Вот такая сегодня жизнь в Беларуси. Нарывает. Болит. Часто невыносимо. Так долго быть не может. Обязательно прорвет. Не знаем, когда, как и в какую сторону. Часто не знаем, как обезопасить своих близких. Бессилие перед лицом черных сил повергает в ступор. Очередной раз живем в эпоху перемен. Думаю, что они наступят уже в этом году. Это всего лишь некое смутное внутреннее чувство.

Может, горячее желание? Может, видение? Главное сейчас не терять голову, не впадать в отчаяние и уныние, не топить горе в алкоголе. Главное сейчас – слово правды и здравого смысла. Главное – расширение сети доверия друг к другу.

Помешать этому не могут ни боевые самолеты, ни ОМОН, ни трехбуквенные организации. Вспомним великого Яна Павла Второго, который в гораздо более жуткие времена сказал полякам и миру: «Не бойтесь!».
Источник: Салідарнасць
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