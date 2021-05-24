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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Экс-глава МИД Украины: Лукашенко перешел "красную линию"

Использовав военный самолет для принуждения к посадке в Минске пассажирского самолета, власть Александра Лукашенко превратилась в пирата. Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил 23 мая в Facebook.


"Лукашенко перешел "красную линию",  – написал дипломат.

Он считает, что "Лукашенко хочет торговаться за личную безопасность и безопасность своих активов".

"[Президенту РФ Владимиру] Путину это тоже выгодно: Лукашенко у него в кармане и с [президентом США Джо] Байденом будет о чем дополнительно поговорить. Реакция Запада будет быстрой. Как публичная, так и непубличная, причем вторая – жестче", – отметил Климкин.

По его словам, если Украина не присоединится к санкциям США и Евросоюза по отношению к Лукашенко, украинцы будут "выглядеть беспринципными слабаками".

"Как по мне, ездить украинцам теперь в Беларусь опасно, причем любым способом. Лукашенко в тупике, и неизвестно, что ему придет в голову, дополнительных заложников или фейковые покушения не следует исключать. Теперь Лукашенко способен на что угодно. А Украину, как страну свободных людей, он боится и ненавидит", – завил Климкин.

Напомним, что официальный Минск настаивает на своей версии: после сообщения об опасности самолет Ryanair сам запросил посадку. Зачем тогда понадобилось поднимать в небо истребитель и почему в Минске, если до Вильнюса было гораздо ближе, вопрос риторический.
Гордон
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