Экс-глава МИД Украины: Лукашенко перешел "красную линию"





"Лукашенко перешел "красную линию", – написал дипломат.





Он считает, что "Лукашенко хочет торговаться за личную безопасность и безопасность своих активов".





"[Президенту РФ Владимиру] Путину это тоже выгодно: Лукашенко у него в кармане и с [президентом США Джо] Байденом будет о чем дополнительно поговорить. Реакция Запада будет быстрой. Как публичная, так и непубличная, причем вторая – жестче", – отметил Климкин.





По его словам, если Украина не присоединится к санкциям США и Евросоюза по отношению к Лукашенко, украинцы будут "выглядеть беспринципными слабаками".





"Как по мне, ездить украинцам теперь в Беларусь опасно, причем любым способом. Лукашенко в тупике, и неизвестно, что ему придет в голову, дополнительных заложников или фейковые покушения не следует исключать. Теперь Лукашенко способен на что угодно. А Украину, как страну свободных людей, он боится и ненавидит", – завил Климкин.





Напомним, что официальный Минск настаивает на своей версии: после сообщения об опасности самолет Ryanair сам запросил посадку. Зачем тогда понадобилось поднимать в небо истребитель и почему в Минске, если до Вильнюса было гораздо ближе, вопрос риторический.



