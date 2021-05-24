"Акт государственного терроризма" и "вызов Западу"

Они требуют освобождения Протасевича и международного расследования случившегося. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в частности, назвал действия белорусских властей "актом государственного терроризма".





Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала наказать виновных в принудительной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair.









"Возмутительное и незаконное поведение (...) будет иметь последствия. Ответственные (...) должны быть наказаны", - написала председатель Еврокомиссии в "Твиттере".





Правительство Литвы заявило, что намерено добиваться закрытия воздушного пространства Беларуси для международных полетов.





США осудили вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске и последующее снятие с борта и арест журналиста Романа Протасевича.





"Мы требуем его немедленного освобождения", - говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.





В нем также отмечается, что "шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США".





"Мы внимательно координируем наш ответ с партнерами, включая ЕС и официальных лиц из Литвы и Греции", - говорится в заявлении Блинкена.





Действия белорусского режима осудили также Ирландия, Германия, страны Балтии, Польша и Чехия. "Мы организуемся с союзниками, - сказал министр иностранн дел британии Доминик Рааб. - Эти нелепые действитя Лукашенко будут иметь серьезные последствия".





Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо призвал Евросоюз рассмотреть возможность введения санкций против Беларуси, в том числе запретить самолетам белорусской авиакомпании «Белавиа» садиться в аэропортах стран ЕС, в связи с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской компании Ryanair.

Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

«Принудительная посадка рейса Ryanair в Белоруссии неприемлема. Завтра Евросовет должен дать четкий и недвусмысленный ответ. <…> Мы должны рассмотреть санкции, включая запрет для «Белавиа» садиться в аэропортах ЕС», - заявил Де Кроо. Он также подчеркнул, что задержанный в Минске Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден.





Председатели комитетов по иностранным делам в законодательных органах восьми стран потребовали запретить полеты над Беларусью. Заявление опубликовано пресс-службой председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберта Менендеса.

Документ подписали политики из США, Великобритании, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии.

Председатели комитетов по иностранным делам призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) немедленно провести расследование по поводу вынужденной посадки самолета в Минске.

«До проведения расследования мы призываем отстранить Беларусь от организации и ввести запрет на все полеты над Беларусью, включая полеты в страну и из нее», — говорится в заявлении.

Также политики призвали страны-члены НАТО и ЕС ввести санкции против властей Беларуси. В частности, речь идет о том, чтобы лишить Минск возможности использовать Интерпол и другие международные организации «для дальнейших атак на демократию в Европе».

Помимо этого, законодатели потребовали освободить Протасевича и других политических заключенных.





"Сложно представить более безрассудный и провокационный акт государственного терроризма," - пишет о случившемся газета Times.





"Готовность Лукашенко пусть неявно, но пригрозить силой гражданскому самолету, его стремление заставить замолчать Протасевича - это и жутковатая эскалация, и серьезный вызов Западу", - пишет газета.





Что важного ожидается сегодня

Последствия инцидента с самолетом Ryanair и возможные санкции в отношении белорусских властей будут обсуждаться на открывающемся в понедельник в Брюсселе саммите ЕС. Об этом сообщил Баренд Лейц, пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля.







