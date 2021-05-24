— Это спецоперация. Я лично вижу это так. Потому что все на это указывает. Спецоперация, которая была подготовлена и запланирована, — высказал мнение в итоговом стриме Андрей Дмитриев.





По его словам, поднятый в воздух военный самолет де-факто свидетельствует о принудительной посадке пассажирского лайнера, пишет Салідарнасць.





— Возникает ряд важных вопросов. Например, откуда узнали о том, что Роман Протасевич полетит именно на этом самолете?





Дмитриев считает, что одним из главных выводов из этой истории является четкий сигнал остальным политическим эмигрантам. Ведь подобными рейсами регулярно летает и Светлана Тихановская, и Павел Латушко и многие другие фигуранты списка угроз для власти.





— Получается, что такие рейсы для них стали невозможны. Да, летать над Беларусью чревато.





Сопредседатель «Говори правду» убежден, что последствия для властей будут достаточно серьезными.





— Уже прошла международная реакция. Европейские политики говорят, что это едва ли не акт международного терроризма. МИДы Австрии и ФРГ потребовали независимого расследования. И если был у власти лучший способ подготовиться к завтрашнему заседанию Евросовета, где должен был рассматриваться белорусский вопрос, вопрос о санкциях, то попали в международную повестку стопроцентно.





Выводы Дмитриева из истории с посадкой самолета, которые можно сделать уже сейчас:





1. Никто не в безопасности. Белорусские спецслужбы, возможно не одни, а в кооперации с российскими, как это уже было в истории с Федутой и Зенковичем, ведут оперативную работу в европейских странах. И, не исключено, продолжат работать по списку «врагов народа».





2. Эта история может усилить изоляцию Беларуси. Не исключены изменение маршрутов полетов и запрет белорусским компаниям летать над Европой.





3. Что бы теперь не говорили власти, белорусская история после данного инцидента вышла из национальной плоскости на европейский уровень. С этого момента белорусский вопрос для политиков из ЕС, для силовых структур стран ЕС становится вопросом безопасности их граждан. Ведь у граждан закономерно возникнет вопрос, почему их безопасность не была обеспечена при перелете из одной европейской страны в другую.





4. У властей Беларуси стало еще меньше шансов на какое-то понимание со стороны европейских властей, на переговоры.





5. После этой истории в среднесрочной перспе иве закрепится восприятие Беларуси, как страны-угрозы.





6. Сегодняшняя акция ставит крест на имидже Беларуси (культивированном белорусскими идеологами), как мирной и безопасной страны.



