+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Дмитриев: «Это спецоперация, которая была подготовлена и запланирована»

Экс-кандидат в президенты – о последствиях скандала в аэропорту Минска и выводах из этой истории.

— Это спецоперация. Я лично вижу это так. Потому что все на это указывает. Спецоперация, которая была подготовлена и запланирована, — высказал мнение в итоговом стриме Андрей Дмитриев.

По его словам, поднятый в воздух военный самолет де-факто свидетельствует о принудительной посадке пассажирского лайнера, пишет Салідарнасць.

— Возникает ряд важных вопросов. Например, откуда узнали о том, что Роман Протасевич полетит именно на этом самолете?

Дмитриев считает, что одним из главных выводов из этой истории является четкий сигнал остальным политическим эмигрантам. Ведь подобными рейсами регулярно летает и Светлана Тихановская, и Павел Латушко и многие другие фигуранты списка угроз для власти.

— Получается, что такие рейсы для них стали невозможны. Да, летать над Беларусью чревато.

Сопредседатель «Говори правду» убежден, что последствия для властей будут достаточно серьезными.

— Уже прошла международная реакция. Европейские политики говорят, что это едва ли не акт международного терроризма. МИДы Австрии и ФРГ потребовали независимого расследования. И если был у власти лучший способ подготовиться к завтрашнему заседанию Евросовета, где должен был рассматриваться белорусский вопрос, вопрос о санкциях, то попали в международную повестку стопроцентно.

Выводы Дмитриева из истории с посадкой самолета, которые можно сделать уже сейчас:

1. Никто не в безопасности. Белорусские спецслужбы, возможно не одни, а в кооперации с российскими, как это уже было в истории с Федутой и Зенковичем, ведут оперативную работу в европейских странах. И, не исключено, продолжат работать по списку «врагов народа».

2. Эта история может усилить изоляцию Беларуси. Не исключены изменение маршрутов полетов и запрет белорусским компаниям летать над Европой.

3. Что бы теперь не говорили власти, белорусская история после данного инцидента вышла из национальной плоскости на европейский уровень. С этого момента белорусский вопрос для политиков из ЕС, для силовых структур стран ЕС становится вопросом безопасности их граждан. Ведь у граждан закономерно возникнет вопрос, почему их безопасность не была обеспечена при перелете из одной европейской страны в другую.

4. У властей Беларуси стало еще меньше шансов на какое-то понимание со стороны европейских властей, на переговоры.

5. После этой истории в среднесрочной перспе иве закрепится восприятие Беларуси, как страны-угрозы.

6. Сегодняшняя акция ставит крест на имидже Беларуси (культивированном белорусскими идеологами), как мирной и безопасной страны.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]