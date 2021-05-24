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Задержание Протасевича: США координируют свой ответ с партнерами

Госсекретарь Блинкен на фоне задержания белорусского блогера Протасевича назвал поступок Лукашенко "наглым и шокирующим".

Задержание Протасевича: США координируют свой ответ с партнерами
Энтони Блинкен
Соединенные Штаты назвали "наглым и шокирующим поступок режима" Александра Лукашенко, вследствие которого самолет Ryanair был вынужден отклониться от курса и сесть в Минске, а белорусский блогер Роман Протасевич был задержан. Такую запись госсекретарь США Энтони Блинкен оставил в воскресенье, 23 мая, в Twitter.


"Мы требуем проведения международного расследования и координируем с нашими партнерами дальнейшие шаги", - написал он, добавив, что ведутся консультации с ЕС, официальными лицами Литвы и Греции. По словам Блинкена, Вашингтон поддерживает "народ Беларуси".

Американский госсекретарь при этом подчеркнул, что решение перенаправить самолет поставило "под угрозу жизни более 120 пассажиров, включая граждан США", указали в пресс-службе Госдепа. "Учитывая признаки того, что вынужденная посадка была совершена под ложным предлогом, мы выступаем за скорейшее проведение заседания Совета Международной организации гражданской авиации для рассмотрения произошедшего", - отметил дипломат.

Говоря о ситуации с давлением на журналистов в Беларуси, глава внешнеполитического ведомства США указал: "Независимые СМИ являются важнейшим столпом, поддерживающим верховенство закона, а также жизненно важным компонентом демократического общества". 

Задержание Романа Протасевича


Самолет лоукостера Ryanair совершал регулярный рейс FR4978 по маршруту Афины - Вильнюс. На борту лайнера находился оппозиционный блогер Протасевич. Самолет совершил экстренную посадку в столице Беларуси из-за сообщения о минировании лайнера, которое впоследствии оказалось ложным. Машину сопровождал истребитель белорусских ВВС, поднятый в небо по личному приказу правителя страны Александра Лукашенко.

В феврале стало известно, что Минск добивается от Варшавы экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича - основателя и тогдашнего главного редактора популярного Telegram-канала Nexta, объявленного властями Беларуси экстремистским. КГБ Беларуси внес Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Протасевичу угрожает как минимум длительный срок лишения свободы. Сам он не исключал возможности смертной казни. 
Источник: Екатерина Венкина, dw.com
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