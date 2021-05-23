В Киеве прошла акция в поддержку Романа Протасевича

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Участники протестной акции, среди прочего, требовали отказаться от покупки белорусского электричества.





Участники акции, которых журналисты насчитали около сотни, требовали немедленного освобождения Протасевича.





Они скандировали "Жыве Беларусь", "Жыве вечно", "Позор режиму Лукашенко" и держали в руках плакаты с надписями: "Преступления против журналистики и человечности не имеют границ", "Stop ignore terrorism".





Участники акции пояснили, что собрались возле МИД Украины, потому что "это тот орган, который ведет непосредственную коммуникацию с международными партнерами и может влиять на решение украинских властей в вопросе экономического сотрудничества с Беларусью".





Они выразили надежду, что после задержания Протасевича украинская власть покажет активную позицию "против режима Лукашенко" на международном уровне.





В частности, прекратить закупку белорусской электроэнергии, поскольку, как говорят протестующие, это основной источник бюджета Беларуси и "непосредственная поддержка террористического режима".





Отметим, что ране МИД Украины потребовал немедленного освобождения Протасевича.









"В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержан белорусский журналист Романа Протасевич. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей", - написал пресс-секретарь ведомства Олег Николенко в Twitter.



