Появились неофициальные сведения, что в Минске также была задержана девушка Романа. Кто остальные пассажиры, отказавшиеся лететь дальше, неизвестно.





В итоге самолет приземлился в Вильнюсе с опозданием на 8 с половиной часов.





Без последствий этот инцидент явно не останется. Например, официальные лица Польши уже требуют запрета на пролет белорусских самолетов в небе ЕС.





Инцидент с самолетом сегодня главная тема всех мировых СМИ. Многие эксперты утверждают, что на такое не решились бы ни в Иране, ни в Северной Корее.







