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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Самолет Ryanair приземлился в Вильнюсе. Он вылетел из Минска без шести пассажиров

Руководитель НАУ Павел Латушко утверждает, что самолетом Ryanair, который совершил экстренную посадку, из Минска в Вильнюс не вылетели шесть человек, в том числе четверо гражданин России.

Появились неофициальные сведения, что в Минске также была задержана девушка Романа. Кто остальные пассажиры, отказавшиеся лететь дальше, неизвестно.

В итоге самолет приземлился в Вильнюсе с опозданием на 8 с половиной часов. 

Без последствий этот инцидент явно не останется. Например, официальные лица Польши уже требуют запрета на пролет белорусских самолетов в небе ЕС.

Инцидент с самолетом сегодня главная тема всех мировых СМИ. Многие эксперты утверждают, что на такое не решились бы ни в Иране, ни в Северной Корее. 
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