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К расследованию инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске призывают в Австрии и Германии

МИД Австрии призвал провести независимое международное расследование инцидента с посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

Как заявили в воскресенье в австрийском внешнеполитическом ведомстве, активист Роман Протасевич, находившийся на борту лайнера и задержанный белорусскими силовиками, должен быть освобожден.

«Тревожные сообщения о том, что самолет Ryanair был направлен в Минск. Всем пассажирам должно быть разрешено продолжить путешествие, и нам нужно независимое международное расследование этого инцидента. Срочно требуем освобождения активиста Романа Протасевича», - говорится в заявлении австрийского МИД в Twitter.

Также стало известно, что МИД ФРГ потребовал от Минска немедленного разъяснения ситуации вокруг рейса и задержания журналиста, пишет НН.
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