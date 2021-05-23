"Я требую, чтобы белорусский режим немедленно освободил задержанного и разрешил ему продолжить путь в Вильнюс. Я призываю союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, исходящую от белорусского режима для международной гражданской авиации. Международное сообщество должно принять срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов. Я буду говорить об этом на заседании Совета Европы, начиная с завтрашнего дня в Брюсселе", - заявил Науседа.





В МИД Литвы сообщили, что ими был вызван временный поверенный в делах Беларуси: "От него потребовали немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета".

МИД работает над установлением гражданства тех, кто летел рейсом Афины-Вильнюс, пишет smartpress.by







