Стало известно, когда состоится очередная встреча Лукашенко с Путиным

- Вопросы, которые будут обсуждаться на встрече в ходе визита президента Беларуси, Владимир Путин обозначил на саммите Евразийского Союза, который состоялся 21 мая, - сказали в эфире телеканала.





Это уже третья встреча президентов Беларуси и России с начала 2021 года, пишет kp.by



