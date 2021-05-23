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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Стало известно, когда состоится очередная встреча Лукашенко с Путиным

Встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным состоится уже на следующей неделе в Сочи. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

- Вопросы, которые будут обсуждаться на встрече в ходе визита президента Беларуси, Владимир Путин обозначил на саммите Евразийского Союза, который состоялся 21 мая, - сказали в эфире телеканала.

Это уже третья встреча президентов Беларуси и России с начала 2021 года, пишет kp.by
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