Президент Литвы: Беспрецедентное событие! Пассажирский рейс на Вильнюс был принудительно посажен в Минске
Президент Литвы отреагировал на сегодняшние события вокруг самолета Афины-Вильнюс.
«Беспрецедентное событие! Гражданский пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, был принудительно приземлен в Минске.
Белорусский политический активист был в самолете. Он арестован. За отвратительными действиями стоит режим. Я требую срочно освободить Романа Протасевича!», — написал Гитанас Науседа в своем твиттере.
перевод НН
16:51 23/05/2021
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