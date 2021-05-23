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Президент Литвы: Беспрецедентное событие! Пассажирский рейс на Вильнюс был принудительно посажен в Минске

Президент Литвы отреагировал на сегодняшние события вокруг самолета Афины-Вильнюс.

«Беспрецедентное событие! Гражданский пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, был принудительно приземлен в Минске.


Белорусский политический активист был в самолете. Он арестован. За отвратительными действиями стоит режим. Я требую срочно освободить Романа Протасевича!», — написал Гитанас Науседа в своем твиттере.

перевод НН
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