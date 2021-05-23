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«Это операция спецслужб». Подняли в небо МИГ-29, прервали авиарейс, чтобы задержать журналиста?

«Это операция спецслужб». Тихановская о задержании Протасевича после аварийной посадки Ryanair в Минске

«Это операция спецслужб». Подняли в небо МИГ-29, прервали авиарейс, чтобы задержать журналиста?
Офис Светланы Тихановской требует начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.

В воскресенье в Минске после сообщения о минировании приземлился самолет Ryanair, летевший по маршруту Афины-Вильнюс. Этим рейсом летел Роман Протасевич — главный редактор телеграм-канала, признанного экстремистским белорусскими властями. Его задержали при повторной проверке документов.

— Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета — ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича, —считает Светлана Тихановская. — Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.

Сергей Наумчик: «Лукашенко интересует только власть и месть оппонентам»


— Абсалютна згодны са Сьвятланай Ціханоўскай: «бомба» на борце пасаджанага ў Менску самалёта — апэрацыя спэслужбаў, — пишет Сергей Наумчик. — Я нават магу назваць месца яе вырабу: тое ж самае, што і «бомба» ў Авальнай залі 11-12 красавіка 1995, якая была нагодай «эвакуацыі» (насмарэч – зьбіцьця) дэпутатаў БНФ. 

Узьняўшы ў неба «МіГ», каб пасадзіць самалёт з Пратасевічам ў Менску, рэжым, па-першае,  паставіў пад пагрозу жыцьці дзесяткаў пасажыраў, а па-другое, асэнсавана і сьвядома пайшоў на дыскрэдатацыю Беларусі праз міжнародны скандал.

Усё гэта чарговы раз пацьвярджае: Лукашэнку цікавяць толькі ўлада і помста апанентам.
gazetaby.com
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