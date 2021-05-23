После событий 2020 года принято считать, что белорусское общество является прогрессивным и оно переросло диктаторскую власть. Граждане построили между собой горизонтальные связи, взаимодействуют и оказывают друг другу разную помощь, а том числе финансовую.





Но практика показывает, что есть в белорусском обществе и люди, для которых понятия добра и справедливости не играют большого значения. В ситуации политических репрессий, когда любой проступок (с точки зрения власти) серьезно карается, идут сообщения «куда следует» о соседях и случайных прохожих.

Трудно удержаться от параллелей с доносительством во времена сталинских репрессий: тогда сотни тысяч человек оказались в лагерях после писем в карательные органы.





UDF напоминает о нескольких историях последних месяцев, в которых после сигналов «бдительных» граждан белорусы оказались за решеткой.

Жалоба сотрудника метрополитена на водителя автобуса

Весной Сергей Фираго во время маршрута, на котором ездит много знакомых с ним пассажиров, передал по громкой связи «привет от политзаключенных» и сказал, что не стоит забывать об узниках совести. Дело в том, что его сын получил три года «химии» за участие в протестах.





Но среди пассажиров находился сотрудник службы безопасности Минского метрополитена. Он пожаловался на водителя в милицию. Как результат Сергею Фираго присудили 15 суток административного ареста.

Жалоба врача на пациента

Житель Чечерска Юрий Ковалев проходил комиссию на право управления автомобилем. На приеме у психиатра он не сдержал эмоций и негативно высказался о руководителе страны. Каково же было его удивление, когда он узнал о заведении против себя уголовного дела по статье 368 УК («оскорбление президента»).





Оказалось, на пациента в милицию пожаловалась врач. Ее не остановило даже то, что Чечерск совсем небольшой город, где многие друг друга знают.

Жалоба местного жителя на молодежь

Компания молодых людей от 19 до 23 лет отдыхала на пляже Заславского водохранилища. Это не было акцией: просто у парней был бело-красно-белый флаг. Неожиданно подъехал ОМОН со всеми вытекающими: задержанием и присуждении суток.





На парней в Ждановичский отдел милиции пожаловался бдительный местный житель, которому молодые люди, судя по всему, никак не мешали.

Жалоба гаишников на водителя

Минчанин Виталий, попав в ДТП, как и того требует закон, вызвал на место происшествия ГАИ. Прибывшие сотрудники заметили на его смартфоне наклейку с белорусским гербом «Погоня».





А дальше началась удивительное: гаишники потребовали от водителя удалить наклейку с символом, присутствующем на гербах многих белорусских городов. Тот этого не сделал и оказался в суде.





Водителю дали 10 суток за «пикетирование с помощью наклеивания наклейки с «Погоней» на крышку телефона».

Жалоба соседей на пенсионера





65-летний Адам Шпаковский администрировал районный чат «Уручье». Сотрудники милиции провели у него обыск, заявив, что на пенсионера пожаловались соседи, так как «он достал всех своим белорусским языком».





Мужчине присудили 15 суток административного ареста. Но на свободу после них он не вышел. Пенсионеру накинули еще 12 суток за «нацистскую символику или атрибутику».

Жалобы блогерши на знакомых и незнакомых





Жительница Гродно Ольга Бондарева обрела скандальную известность после нескольких случаев.

Блогер, судимая в прошлом за контрабанду, участвовала в конфликтах со сторонниками «незарегистрированной символики», в результате которых один мужчина получил полтора года колонии, а другой – год «домашней химии».





Бондарева даже жаловалась на гнома с БЧБ-флагом в окне бывшей одноклассницы: дело прекратили в связи с истекшим сроком привлечения к административной ответственности.





Самый известный скандал с участием блогерши: она зашла на выставку картин в «Центр городской жизни» и назвала его «рассадником нацизма». Вскоре там уже появились силовики. Художник Алесь Пушкин оказался за решеткой из-за портрета участника антибольшевистского послевоенного подполья. На него заведено уголовное дело.





Напомним, что в советских лагерях на протяжении нескольких десятилетий осужденные по тяжким преступлениям считались «социально близкими» советской власти – в отличие от «политических».



