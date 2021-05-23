“Печально закончится”: политолог описал российско-американский сценарий ухода Лукашенко
Политолог Илья Гращенков выдвинул свою версию того, что станет предметом обсуждения и к чему приведут встречи российского лидера Владимира Путина с главами Украины, Беларуси и США Владимиром Зеленским, Александром Лукашенко и Джо Байденом.
В своем telegram-канале эксперт предположил, что стороны не только могут достичь согласия по десэкалации на Востоке Украины, но и решить вопрос о судьбе пророссийского белорусского оппозиционера Виктора Медведчука. Если взаимное согласие Владимира Путина и Владимира Зеленского не вызывает у политолога вопросов, то в ситуации с Минском он предполагает сложности.
По мнению эксперта, вопросы тесного сотрудничества РФ и РБ стали не так актуальны, в связи с чем Беларусь находится на грани дефолта.
Таким образом, Лукашенко с большой долей вероятности снова попросит кредит у Москвы, но об интеграции говорить не станет.
Илья Гращенков считает, что в Беларуси постепенно растет влияние американской администрации, поэтому Путин постарается получить от Александра Лукашенко гарантии того, что об альянсе с США Беларусь не думает. И произойти это должно до встречи с Джо Байденом.
Аналитик предсказал Беларуси “отсутствие оттепели”.
«Она наступит лишь после его ухода, сценарии которого сейчас прорабатывает как США, так и Россия, а возможно и Китай», – предположил Гращенков.
13:17 23/05/2021
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