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Семье Витольда Ашурка собрали более € 7 тыс. Сбор продолжается

Фонд BYSOL открыл сбор для семьи погибшего политзаключенного Витольда Ашурка. Изначально планировалось собрать 4 тысячи евро, однако теперь размер сборов превысил 7 тысяч.

Семье Витольда Ашурка собрали более € 7 тыс. Сбор продолжается
Витольд Ашурок. Фото: Facebook
«Человек, который боролся за счастье для белорусов, ушел из жизни. Но его семье все еще нужна поддержка. Мы открываем сбор для его родственников и друзей, которым нужны деньги на достойное прощание», – сообщается в описании к сбору, цитирует Белсат.

О смерти Витольда Ашурка в шкловской исправительной колонии родственникам сообщили в пятницу, 21 мая. Узнать подробности не удалось.

«До понедельника не будет, сейчас выходные, а с понедельника будем обзванивать и шкловскую тюрьму. Будем добиваться, чтобы какая-то информация… какая это информация, что он размер от приступа? И что дальше?» – задает риторический вопрос жена Ольга Ашурко.
МГМ/MB, belsat.eu
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