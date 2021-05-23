Министр обороны Великобритании считает Россию главной угрозой









Уоллес заявил, что об этом свидетельствует активность российских военных кораблей у границы Великобритании. Он отметил, что "нас регулярно посещают эти корабли".





Министр заявил, что Великобритания пробовала разные методы, но пока Россия не изменит свое отношение, "довольно трудно понять, до чего мы дойдем".





Как пишет The Telegraph, с 2013 года Великобритания зафиксировала минимум 150 случаев появления вблизи ее берегов российских военных кораблей. Британские военно-морские силы направляли свои корабли для перехвата российских или наблюдения за ними.