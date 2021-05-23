"Не пытайтесь понять логику репрессий. Ее нет"

«Логику репрессий понять невозможно, потому что ее нет. И это вызывает иррациональный ужас»

Однако противники режима, мягко говоря, плохо понимают механику процесса, представляя их киношно-мифологизированно. Разберем некоторые принципы действия карательной системы, пишет телеграм-канал "Свободная Беларусь".





ТОЧЕЧНОСТЬ. Начнем с того, что цель репрессий в современных условиях – вовсе не покарать максимальное количество врагов власти. Цель – нагнать на них страху, парализовать волю к сопротивлению. А для этого не нужно арестовывать сотни тысяч несогласных. Достаточно схватить и образцово-жестоко покарать несколько человек, но не тайно, а сделать экзекуцию максимально публичной, плотно забить этим карательным актом информационную повестку. Чтоб каждый, листая ленту в соцсетях, ужасался: этого избили за БЧБ-флаг, того посадили за показанный ОМОНУ фак, другого изнасиловали вообще просто так. Через пару недель подобного информационного воздействия абсолютное большинство граждан, читающих каждый день сводку, кому из политзеков сколько лет дали, окажется деморализовано.





Но суть в том, что репрессии именно точечные, а не массовые. Сегодня в Беларуси 396 человек признаны политзаключенными – это как уже осужденные (в том числе условно), так и ожидающие расправы. Для 9,5-миллионной страны это 0,004% (четыре тысячных процента) населения. Для сравнения, в прошлом году в ДТП в стране только погибло 573 человека и еще 3678 было ранено. То есть математическая вероятность погибнуть в дорожной аварии в полтора раза выше, чем попасть в жернова репрессий. Однако навязчивого страха погибнуть под колесами машины пьяного лихача у вас нет, а страх, порой перерастающий в параноидальный психоз, стать жертвой политических репрессий последнее время наблюдается все у большего числа людей.





Причина в том, что при пользовании автотранспортом у вас есть контроль или иллюзия контроля ситуации. А возможные действия силовиков вы контролировать не способны, поэтому они и пугают. Да, риск стать жертвой политических репрессий есть у любого, кто ходил на демонстрации, постил мемасики про Лукашенко или любым иным способом проявлял свое несогласие с властью. Этот риск надо осознавать, но не допускать иррационального страха. У сильных духом людей вести о репрессиях вызывают гнев, а не страх.





ГУМАННОСТЬ. Конечно, говорить о гуманности репрессий – оксюморон, но все познается в сравнении. В Африке и сегодня в порядке вещей, когда гвардейцы диктатора вырезают 10-20 тысяч представителей племени, не признающего его авторитет. В годы сталинских репрессий счет убитых шел на сотни тысяч, репрессированных – на миллионы. Поэтому, если мы говорим о жестокости, то имеем в виду зверства Пол Пота или кровавые расправы военной хунты над мирным населением в Мьянме.





В Беларуси же ставка сделана на административное судопроизводство, а не уголовное преследование, что, согласитесь, гораздо гуманнее, чем массовые бессудны расстрелы. Во-первых, в административном порядке можно наказать гораздо больше людей, и без многомесячной волокиты. Списком, пакетом, скопом. Суды просто проштамповывают типовые приговоры, меняя лишь фамилию. Во-вторых, это «рентабельно» – затраты на тонер для принтера, на котором печатаются приговоры, окупается с лихвой взятыми штрафами. И даже те, кто отсидел на сутках, обязаны оплатить государству расходы на издевательства над собой. И в третьих – такое преследование очень эффективно.





Официальной статистики, конечно нет, но действующий силовик «Вулкан», осмелившийся дать нашему каналу интервью, в своем цинично-развязном тоне был предельно откровенен: «В бузе против власти участвовали сотни тысяч людей – их при всем желании не накажешь в рамках процедур, предусмотренных Уголовным Кодексом – это колоссальный объем работы. Нет для всех их ни шконок в СИЗО, ни следователей, ни мест лишения свободы. Поэтому только несколько десятков особо одаренных удостоились чести «пострадать за идею» и попасть в скрижали правозащитных рупоров, как политзаключенные. Остальные отделались сутками, штрафами... Насколько эта мера оказалась эффективной? Рецидивов практически не отмечено. Кто разок был на Окрестина отмудохан, тот более революционной прыти не проявлял».





Если «Вулкан» не врет, то получается, что три тысячи белорусов, пропущенные через жернова «суточного» лайт-Гулага, перестали активничать на улице, то подобный подход к репрессиям себя оправдал. В России именно такую тактику каратели взяли на вооружение в 2019 году, когда участники московских протестов стали массово привлекаться к ответственности в административном порядке, чего раньше не наблюдалось. В ходе протестов 21 апреля этого года каратели еще более усовершенствовали технологии: в Москве стали массово задерживать участников «гуляний за Навального» не во время самой акции, а через пару недель после мероприятия. Это по свидетельствам активистов произвело сильное деморализующее воздействие: отныне ты не можешь чувствовать себя в безопасности не только в ходе протестной акции, но и в течении года после нее.





Кстати, три тысяч жертв административного преследования – это уже довольно много, но все еще лишь 0,03% населения страны. Если считать, что в протестах в той или иной форме в разное время участвовал миллион человек, то количество наказанных достигает 0,3%. Если посчитать все 33 тысячи задержанных в 2020-2021 годах, включая тех, что были отпущены без последствий, то мы приходим к тому, что так или иначе неприятности коснулись 3% активистов.





Американские военные психологи считают это пороговым значением. Эмпирическим путем было установлено, что если подразделение в ход боевых действий несет потери убитыми, раненными и пленными в размере 3% численности личного состава, то это приводит к деморализации солдат, часть надо выводить в резерв и восстанавливать психологический климат. В нашем случае речь не о потерях, но все же…





В общем модель репрессий ясна: каратели считают, что лучше наказать мягко, но максимально много врагов режима, чем жестко, но мало.





РАНДОМНОСТЬ. Еще одна фишка современных репрессий – случайный выбор жертв. То есть совершенно не важно, насколько вы провинились перед властью: кого-то забьют до смерти за «вызывающее» поведение, а организаторов стачки всего лишь уволят с работы. Против блогера организуют целую спецоперацию с целью упрятать за решетку на долгие годы, а его жену, унизившую лично диктатора, всего лишь изгоняют за границу. Прохожих задерживают не за конкретное деяние, а за красный цвет в одежде, винтят участников детского дворового утренника. При этом силовики смотрят сквозь пальцы на деятельность многих нелояльных власти публицистов, бросив за решетку журналистов довольно умеренного издания TUT.BY.





Не пытайтесь понять логики репрессий. Ее нет. Не существует красной черты, переступать которую опасно, гласных или негласных правил, несоблюдение которых гарантированно вызовет реакцию властей. Нелогичность, бессмысленность, безумность действий карательной машины должны внушать ужас всем. Страх вызывает то, что вы не можете контролировать, то, что вы не понимаете. А логику репрессий понять невозможно, потому что ее нет. И это вызывает иррациональный ужас.



