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Венедиктов: «Когда у тебя нет выбора, у тебя есть выбор – нравственный»

Главред «Эха Москвы» делится воспоминаниями об Андрее Сахарове. К 100-летию легендарного академика-правозащитника.

– Я, конечно, помню Сахарова в 1989 году на съезде народных депутатов и, конечно, вы можете найти некоторые фото, где зал во время гимна стоит, а он сидит, – делится Алексей Венедиктов в прямом эфире радиостанции – Например. Зал 1500 человек стоит, а он один сидит. Так скорчившись в кресле. Или когда он на трибуне и перед ним возмущенный зал. Знаете, как это сложно.

И очень интересно мне рассказывали люди, которые его близко и хорошо знали, что когда у тебя нет выбора, у тебя есть выбор – нравственный. Когда у тебя нет выбора, он у тебя есть на самом деле – он нравственный. То есть речь идет не о том, он эффективный или выгодный. Нравственный. Вот как ты считаешь правильным. То, что ты считаешь.

…Если говорить о человеке, то вот этот человек, который был выше себя. Человек, который мог прыгнуть выше себя. Таких людей очень мало. Сахаров – один из них, цитирует gazetaby.com
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