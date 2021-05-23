Будет ли ГУБОПиК добиваться признания экстремистским и флага России?

Заместитель начальника ГУБОПиК Михаил Бедункевич в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня» заявил, что управление выступит в ближайшее время с инициативой по включению в список нацистской символики БЧБ-флага, который использовался коллаборационистскими организациями в годы оккупации.





При этом представитель ГУБОПиК уточнил, что будут предусмотрены случаи, когда использовать флаг все же не запрещено. Речь идет о фильмах, театральных постановках, а также об архивной и музейной работе.





«Но попытки ходить по улицам с БЧБ-флагами будут очень жестко пресекаться», — подчеркнул Бедункевич.

Зимой представители власти (в том числе Генпрокуратура) много говорили о таком развитии ситуации, но до сих пор бело-красно-белый флаг к экстремистской символике не приравняли.





В обновленном законе о противодействии экстремизму, подписанном Александром Лукашенко неделю назад, упоминания о национальной символике нет. Но Республиканский список экстремистских материалов можно расширить по решению суда.





UDF поинтересовался у экспертов: как они оценивают перспективу инициативы ГУБОПиК.

«С практической точки зрения властям это ничего не даст»

Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF отметил, что решение будет зависеть не от представителей МВД.









«ГУБОПиК, к счастью, не орган власти, хотя понятно, что в управлении отражаются настроения руководства страны. В данном случае решение будет зависеть не от них. Каким оно будет – предсказывать бесполезно, потому что никакой логики в действиях властей теперь не просматривается», – сказал Марголин.





Идею одного из управлений МВД он считает абсурдной.





«С таким же успехом можно предложить ГУБОПиКу еще одну инициативу: включить в число нацистских символов и государственный флаг Российской Федерации. Основания насчет белорусского флага подходят и под него», – отметил Марголин, напоминая об использования российского триколора не просто коллаборационистскими организациями, а бойцами Русской освободительной армии генерала Власова, воевавшей на стороне фашистов.





Фото: БелТА





В феврале руководитель МИД Владимир Макей сказал, что несмотря на предложения о включении БЧБ-флага в список экстремистских, нужно «очень внимательно отнестись» к вопросу о символике, что историки должны сесть и провести масштабное мероприятие — конференцию, где бы обсуждался этот флаг.





Чье мнение может быть более весомо в сегодняшней ситуации – ГУБОПиК или руководителя МИД?





«Обратите внимание, как осторожно Макей прошелся по этой теме. Он не сказал: ну что вы, такое решение невозможно. Если все-таки будет принято решение о включении БЧБ-флага в список нацистских символов, то тот же самый Макей будет его приветствовать. Руководитель МИД у нас чемпион по скользкости», – считает Марголин.





Какими могут быть последствия приравнивания БЧБ-флага к экстремистскому?





«Появится квазизаконные основания признавать виновными тех, кто считает его национальным символом. Но по существу это ничего не изменит. Тем, кто коробку на балконе или носки определенного цвета считает пикетированием, им уже все равно. Кстати, может быть по этой же причине и не будет нового решения по БЧБ-флагу – с практической точки зрения оно ничего не даст. За его использования судят и сейчас, заявляя, что это незаконное пикетирование», – полагает Марголин.

«ГУБОПиК пытается отодвинуть на задний план другие силовые структуры»

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF отметил, что ГУБПиК пытается нарастить свое влияние.





«Эта инициатива свидетельствует, что ключевым институтом, который занят уничтожением сопротивления в Беларуси, является ГУБОПиК. Скорее всего, управление даже имеет карт-бланш в сравнении с теми же КГБ и прокуратурой. Мы видим что Лукашенко больше доверяет этой структуре», – сказал Усов.









Он обратил внимание, что в последнее время скандальные интервью раздает бывший начальник управления Николай Карпенков, ныне заместитель руководителя МВД.





«Это говорит о том, что он пытается включиться в политические процессы и расширяет свое влияние. Он и ГУБОПиК пытаются закрепиться в приближенном к Лукашенко статусе, пытаются отодвинуть на задний план другие силовые структуры. Идет серьезная борьба за получение средств и ресурсов, борьба за место под солнцем», – считает Усов.





По его мнению, «никакие ученые и ситорики» не могут повлиять решение насчет бело-красно-белого флага.





«С другой стороны это решение большого значения уже не имеет. Признан БЧБ-флаг экстремистским или нет, но даже комбинация его цветов воспринимается как нарушение, как незаконное пикетирование», – отметил Усов.





Политолог добавил:





«Вопрос не в том, что белорусскую национальную символику хотят запретить, а вопрос в том, почему до сих пор этого не сделали. Вероятно, дело в том, что такой запрет приведет лишь к укреплению этой символики в сознании белорусского общества. Но думать это не прерогатива ГУБОПиК, их задача уничтожать».



